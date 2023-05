NAVO: F-16-trainingen maken ons geen partij in oorlog Oekraïne

Het trainen van Oekraïense piloten op F-16-straaljagers maakt de NAVO geen partij in de oorlog met Rusland, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg dinsdag.

Stoltenberg benadrukte dat Oekraïne het recht heeft zichzelf te verdedigen. ‘We helpen Oekraïne dat recht te handhaven. Dat maakt de NAVO en bondgenoten ervan nog geen partij in het conflict’, zei hij tegen verslaggevers in Brussel. Afgelopen week werd bekend dat de Verenigde Staten groen licht hebben gegeven voor het plan van enkele NAVO-bondgenoten om Oekraïense vliegers te gaan trainen op F-16’s. Het gaat daarbij voorlopig om Nederland, Verenigd Koninkrijk, België en Denemarken, maar defensie-minister Ollongren is ‘ervan overtuigd dat anderen zich erbij zullen voegen’.

Oekraïne oefent al lange tijd veel druk uit op westerse landen om over te gaan tot het verstrekken van F-16’s. Vooralsnog zijn daadwerkelijke leveringen van de gevechtsvliegtuigen niet toegezegd, maar dit tot voorkort als onhaalbaar beschouwde plan is wel een stuk dichterbij gekomen. Mochten dergelijke toestellen in de toekomst ooit wel geleverd worden aan Oekraïne, dan zouden er het Russische luchtruim niet mee betreden worden, verzekerde president Zelensky onlangs.

Vanuit Rusland klinkt er tegelijkertijd kritiek op de trainingen, dat vraagtekens stelt omtrent de rol van de NAVO in het conflict in Oekraïne. Volgens vice-minister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov zou iedere overdracht van de van origine Amerikaanse gevechtsvliegtuigen ‘absoluut zinloos en dom’ zijn. ‘Het is belangrijk dat de Verenigde Staten volledig op de hoogte zijn van de Russische reactie’, zei de Russische ambassadeur in de VS Anatoly Antonov. ‘Er is geen infrastructuur voor de werking van de F-16 in Oekraïne en het benodigde aantal piloten en onderhoudspersoneel is er ook niet.’ Bovendien zou Rusland een aanval op de Krim ook als een aanval op Russisch grondgebied beschouwen.