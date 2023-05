Airbus maakt einde aan geruchten, maar niet helemaal

Er komt voorlopig geen nieuwe variant van de Airbus A220. Dat stelde de Europese vliegtuigbouwer woensdag. Daarmee maakt het bedrijf feitelijk een einde aan de al langer rondgaande geruchten over de lancering van een nieuw vliegtuigtype tijdens de aanstaande airshow van Parijs.

Al jaren wordt gespeculeerd over de komst van een grotere A220-variant, die momenteel alleen nog met een capaciteit van 110 tot 130 passagiers geleverd wordt. Woensdag leken die geruchten werkelijkheid te worden, toen er in sommige media een bericht van de Bank of America rondging waarin zou staan dat een A220-500 gelanceerd zou worden tijdens de Paris Airshow. Door die geruchten zette Airbus deze week snel een streep.

Die langere versie lijkt er desalniettemin nog altijd te komen. Een woordvoerder van Airbus stelde deze week zelfs dat het niet een kwestie is van ‘of’ maar ‘wanneer’. ‘Maar op dit moment ligt de prioriteit bij de A220-100 en A220-300, en we zijn niet van plan een nieuwe variant te lanceren in de huidige marktomgeving.’ De langdurige problemen in de leveringsketen van onder meer vliegtuigonderdelen, gecombineerd met grote aantallen vliegtuigorders, zorgen ervoor dat het orderboek van Airbus oploopt en het bedrijf zijn productiedoelen niet of nauwelijks aankan. CEO Guillaume Faury benadrukt al langere tijd dat het vinden van een oplossing voor de lange levertijden en vertragingen momenteel de belangrijkste prioriteit van de vliegtuigbouwer is.