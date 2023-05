Ervaren piloten geven les namens Boeing

Boeing zet ervaren piloten in bij luchtvaartmaatschappijen om hun vliegers extra te trainen in het besturen van Boeing-vliegtuigen. Dit is onderdeel van een campagne om de veiligheidsrisico’s in de luchtvaart te verminderen na de 737 MAX-crashes in 2018 en 2019.

Sinds 2022 werken in totaal 125 zogenaamde “flight operations representatives” samen met meer dan zestig luchtvaartmaatschappijen, vertelden functionarissen van Boeing aan verslaggevers van onder andere Reuters tijdens een media-evenement in Washington. ‘Als er een operator is die een nieuw type toestel krijgt, sturen we ze erop uit’, aldus Lacey Pittman, vice-president Boeing over dit wereldwijde initiatief voor veiligheid.

Boeing‘s Chief Safety Officer Mike Delaney zegt dat het aan de regelgevers is om ervoor te zorgen dat luchtvaartmaatschappijen klaar zijn om met nieuwe vliegtuigtypes te vliegen. Wel kunnen maatschappijen hun vliegers met de ondersteuning van Boeing-piloten preventief voorbereiden op uitdagende scenario’s. ‘We hebben harde aanbevelingen moeten doen aan sommige luchtvaartmaatschappijen, daar bestaat geen twijfel over’, zei hij. ‘Ze hebben allemaal onze aanbevelingen aanvaard … en in sommige gevallen hebben we extra middelen van ons bedrijf aangeboden om hen daarbij te helpen.’ Hoewel Boeing van oudsher technische en onderhoudsexperts heeft gestuurd om zich in te bedden bij luchtvaartmaatschappijen, is het nieuw voor de vliegtuigbouwer om piloten op semi-permanente basis uit te zenden.

Boeing hoopt extra flight operations representatives aan te kunnen nemen. Er wordt daarvoor gezocht naar gepensioneerde piloten met meer dan 13.000 vlieguren ervaring, gaf Pittman aan. De vraag van luchtvaartmaatschappijen naar opleiding is echter groot. ‘Een uitdaging is dat piloten schaars zijn’, zei Delaney. ‘Het wordt een continue uitdaging om de pijplijn vol te houden.’

Delaney en Pittman spraken met verslaggevers tijdens een media-evenement dat verband hield met de publicatie van het tweede jaarlijkse veiligheidsrapport van Boeing. Dit werd Boeing verplicht in een juridische schikking in 2021 over de 737 MAX-crashes waarbij 346 mensen om het leven kwamen.