Rechter geeft Ryanair opnieuw gelijk

Het Europese Hof van Justitie heeft een besluit van de Europese Commissie vernietigd in een door Ryanair aangespannen zaak over staatssteun voor Italiaanse luchtvaartmaatschappijen.

De zaak draait om een steunpakket van 130 miljoen euro dat de Italiaanse regering tijdens de coronacrisis beschikbaar stelde. Alleen maatschappijen die onder een Italiaanse vliegvergunning opereerden, kwamen voor steun in aanmerking. De Europese Commissie gaf destijds goedkeuring voor de steunmaatregel, tot verontwaardiging van Ryanair. De maatschappij stelt dat het ‘discriminatoire’ steunpakket voorbijgaat aan de bijdrage van andere airlines aan – in dit geval de Italiaanse – economie en de bereikbaarheid binnen de Europese Unie. De Ierse low-cost spande verschillende rechtszaken aan over de steunpakketten die regeringen tijdens de pandemie beschikbaar stelden aan maatschappijen.

Woensdag oordeelde de Europese rechter dat de Europese Commissie onvoldoende heeft aangetoond dat er geen sprake is van staatssteun. De Commissie heeft volgens het Hof onder meer niet aangetoond dat de interne markt niet verstoord zou kunnen raken door het steunpakket. Nu het besluit voorlopig is vernietigd, zal de Commissie de zaak opnieuw moeten bekijken.

Ryanair, dat twee weken geleden ook al gelijk kreeg in een zaak over de financiële steun die aan het Duitse Lufthansa werd verstrekt, reageerde opgewekt op de uitspraak van de rechter. ‘Een van de grootste successen van de Europese Unie is de interne markt voor luchttransport. De goedkeuring van de Europese Commissie voor een steunpakket dat beperkt was tot airlines die vlogen onder een door Italië uitgegeven vliegvergunning, ging in tegen de fundamentele principes van het Europese recht. Het oordeel van vandaag bevestigt dat de Commissie zich moet opstellen als hoeder van het gelijke speelvelden de luchtvaart en geen toestemming kan geven voor discriminatoire staatssteunpakketten onder politieke druk van nationale overheden.’