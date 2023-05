Einde staatssteun pakt gunstig uit voor KLM-personeel

KLM-medewerkers krijgen deze maand een speciale bonus omdat de luchtvaartmaatschappij geen staatssteun meer nodig heeft. Dat bevestigt het bedrijf tegenover RTL Z.

Half april zegde KLM, nadat het bijna een jaar geleden de laatste staatsleningen al had afbetaald, eindelijk de kredietfaciliteit bij de Nederlandse overheid op. Daarmee kwam er een langverwacht einde aan zowel de voorwaarden die bij het steunpakket waren overeengekomen als het toezicht daarop. In die voorwaarden waren onder meer maatregelen opgenomen over loonkortingen, die er bijvoorbeeld voor zorgen dat piloten tot wel twintig procent van hun salaris moesten inleveren.

Nu heeft KLM in de cao’s met het grond-, cabine- en cockpitpersoneel afgesproken dat er een eenmalige uitkering zou komen zodra de staatslening en kredietfaciliteit van de overheid zijn beëindigd. Daar zou nog eens een bonus bij bovenop komen die afhankelijk is van wat iemand verdiende in de periode dat er loon ingeleverd moest worden. Twintig procent van het totaal ingeleverde salaris wordt nu in de vorm van een bonus alsnog uitgekeerd. Voor de medewerkers met de hoogste salarissen gaat het dan ook om duizenden euro’s. Het geheel aan uitkeringen zou samen met het vakantiegeld deze maand worden uitgekeerd.

In april keerde KLM ook al een bonus uit aan haar personeel. Toen ging het om een deling in de winst die vorig jaar is gemaakt. De bonus bedroeg acht procent van een jaarsalaris, blijkt uit berekeningen van RTL Z. De winstdeling kwam KLM op enige kritiek te staan omdat die in de ogen van de staatsagent, die toezag op de naleving van de aan de staatssteun verbonden voorwaarden, in strijd was met die voorwaarden.