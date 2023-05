Kort voor landing opent deur Airbus A321

Een deur van een Asiana Airlines vliegtuig, afkomstig van het populaire Zuid-Koreaanse eiland Jeju, opende zich vlak voor de landing op de luchthaven van Daegu. Ondanks dit incident wist de crew het vliegtuig met 194 passagiers veilig aan de grond te zetten.

Niemand van de 194 inzittenden van de Airbus A321 liep verwondingen op. Echter, enkele passagiers raakten in paniek en toonden ademhalingsproblemen. Zij werden direct na de landing voor medische zorg naar een ziekenhuis overgebracht. Het vliegtuig zelf leed geen verdere schade.

Volgens Asiana Airlines was er een passagier die aangaf de deurhendel aangeraakt te hebben. Deze 33-jarige passagier is gearresteerd. Of het incident enkel door deze aanraking veroorzaakt werd, blijft onduidelijk. Luchtvaartexpert Joris Melkert suggereert bij de NOS dat er waarschijnlijk meer factoren meespeelden. “De deur kan al niet goed afgesloten zijn geweest, of er kan sprake zijn van een technisch probleem. Ook is het mogelijk dat het opzettelijk is gedaan. De aanhouding van de man is welzeker een indicatie. Eén ding is duidelijk: dit is niet normaal,” zegt Melkert.

Het eiland Jeju is een gewilde vliegbestemming in Zuid-Korea. De vluchtroute Jeju (CJU) – Seoul (GMP) is al jaren de drukste ter wereld, met ongeveer 70.000 vluchten per jaar. Dit aantal is meer dan dubbel zo veel als de tweede drukste route: Seoul (GMP) – Busan Gimhae (PUS), met jaarlijks ongeveer 28.000 vluchten.