Lufthansa koopt zich in op tumultueuze markt

Lufthansa en de Italiaanse regering hebben een overeenkomst bereikt waarbij de Duitse luchtvaartgroep een initieel 41%-aandeel in ITA Airways koopt. Daarbij is overeengekomen dat het aandeel, met een waarde van €325 miljoen, kan groeien naar minimaal 90 procent.

Lufthansa bleef als enige bieder over voor ITA Airways nadat een consortium bestaande uit Delta Air Lines, Air France-KLM en investeringsfirma Certares, zich had terugtrokken uit de strijd om de Italiaanse luchtvaartmaatschappij te verwerven. De Mediterranean Shipping Company (MSC), die samenwerkte met Lufthansa, deed dat uiteindelijk ook. Er waren al lange tijd plannen vanuit Frankrijk en Duitsland om zich in ITA in te kopen, maar de Italiaanse overheid lag daar altijd voor. Zoals wij ook gezien hebben met de overname van KLM door Air-France, ligt het politiek gevoelig wanneer een nationale luchtvaartmaatschappij wordt overgenomen door een buitenlandse partij.

Air France-KLM en ITA (inclusief voorganger Alitalia) waren al jaren bezig met het intensiveren van de samenwerking. Dit gebeurde op het gebied van technische diensten en onderhoud, en was er een joint venture voor trans-Atlantische routes. Voorts zijn beide partijen lid van SkyTeam, maar nu Lufthansa, dat onderdeel is van Star Alliance, zich heeft ingekocht is het de vraag of dat zo gaat blijven.

ITA Airways werd opgericht uit de as van Alitalia, een andere Italiaanse staatsluchtvaartmaatschappij. De activiteiten begonnen op 15 oktober 2021, dezelfde dag dat Alitalia stopte met vliegen. De Europese Commissie keurde het goed dat de Italiaanse regering tot €1,3 miljard in ITA Airways injecteerde.

Een door LCCs gedomineerde markt

Wanneer je kijkt naar het marktaandeel dat verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben op internationale routes van en naar Italië, valt het op dat het een markt betreft die gedomineerd wordt door Low Cost Carriers (LCCs). De onderstaande grafiek laat zien hoe de afgelopen drie decennia het marktaandeel van de Italiaanse flag carrier gedecimeerd is. Waar ITA en haar voorganger Alitalia voorheen 40% van de thuismarkt in handen hadden is daar nu nog maar 4% van over. Het aandeel van LCCs, en dan met name van Rynair, groeide over dezelfde periode juist sterk. Bron: Frederick Gerber, Data: OAG

De consortiums Air France-KLM, IAG en Lufthansa Group moesten eveneens marktaandeel inleveren aan de LCCs, maar minder dan ITA. Met de investering laat Lufthansa zien dat zij de potentie ziet om het tij voor ITA en haarzelf te keren.

ITA voorspelt een omzetgroei van €2,5 miljard in 2023 en van €4,1 miljard in 2027. Daarbij is de verwachting dat de vloot tegen het einde van 2027 groeit naar 94 vliegtuigen, vergeleken met de huidige 71, en dat het personeelsbestand toeneemt van 4.300 naar 5.500.