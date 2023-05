Nederland gaat F-16-training Oekraïeners leiden

Nederland gaat samen met Denemarken leiding geven aan de F-16-training van Oekraïense vliegers. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin donderdag.

Het is de bedoeling dat binnen enkele weken al begonnen wordt met de trainingen, zo bleek na een online vergadering tussen de verschillende betrokken defensieministers, waaronder Kajsa Ollongren. ‘Het plannen en uitvoeren van deze trainingen zal een aanzienlijke onderneming zijn’, aldus Austin. ‘In de komende weken zullen mijn Nederlandse en Deense collega’s samenwerken met de Verenigde Staten en andere bondgenoten om een trainingskader te ontwikkelen. Noorwegen, België, Portugal en Polen hebben al aangeboden om bij te dragen aan de training en we verwachten dat meer landen zich aansluiten.’

Details over hoe het trainingstraject eruit zal komen te zien blijven vooralsnog onbekend. Onno Eichelsheim, generaal van de Koninklijke Luchtmacht, schoof donderdagavond aan bij talkshow Op1 en zei daar dat er in het begin hooguit enkele tientallen Oekraïeners getraind zullen worden. Mogelijk worden het er daarna geleidelijk meer. Met de opleiding zou mogelijk begonnen worden in Denemarken. Het is nog niet duidelijk of er in het begin of op termijn ook trainingen in Nederland zullen plaatsvinden.

Eerder deze week maakte Ollongren al in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat Nederland voornemens is Oekraïense vliegers voor de F-16 op te leiden, nu er vanuit de Verenigde Staten groen licht gegeven is. ‘Nederland trekt hierin nauw op met Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk, in de toekomst eventueel aangevuld met andere partners en de industrie’, schreef de minister.