Paniek aan boord easyJet A320 naar Schiphol

Een Airbus A320 van easyJet onderweg naar Schiphol maakte afgelopen week een ongeplande landing door een e-sigaret.

Het betrof het toestel met registratie HB-JZY. De machine vertrok met een halfuur vertraging vanaf de luchthaven van Genève. Vlak daarna vatte een e-sigaret, die vaker voor ongeregeldheden zorgt, vlam. De brand zorgde voor een deken van rook. Op beelden die op de sociale media verschenen heerste paniek onder de passagiers. Sommige reizigers probeerden samen met de bemanningsleden de brand te bestrijden. Dat lukte, al ging dat niet zonder slag of stoot. ‘Er werd veel geschreeuwd, mensen stonden op en probeerden de vlammen te doven met water of hun voeten. Dit zorgde voor veel brandende brokstukken die rondvlogen in de cabine en een aantal mensen in het vliegtuig liep brandwonden op’, schetst Julie, een van de inzittenden, de situatie tegenover RTS. Haar man Jérôme verwondde tijdens de bestrijding zijn vinger.

C’est probablement une cigarette électronique qui est à l’origine du feu qui s’est déclaré dans un avion easyJet jeudi dernier. L’incident rappelle le danger que représentent les batteries électriques pour les compagnies d’aviation. @19h30RTS pic.twitter.com/4KykCpyO1r— RTSinfo (@RTSinfo) May 22, 2023

De A320 keerde direct na het voorval terug naar Genève. Binnen iets minder dan twintig minuten stond het toestel weer op de grond. Die twintig minuten leken echter volgens Jérôme langer te duren. ‘De tijd werd uitgerekt. Je krijgt de indruk dat alles zo langzaam gaat. Het voelt alsof het een eeuwigheid doorgaat, terwijl het in feite maar een paar seconden is. De geur (van een brandende e-sigaret, red.) grijpt je bij je keel en je raakt in paniek, want je zit vast in een vliegtuig.’

EasyJet laat weten dat verder onderzoek ‘in overeenstemming met de procedures’ volgt. De luchtvaartmaatschappij zorgde de volgende dag voor een vlucht die de passagiers alsnog naar Schiphol zou brengen. Hoewel Jérome en Julie van de schrik moesten bekomen, liet het duo weten een lithiumtattoo te hebben gezet.