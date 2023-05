De nieuwe Bose A30-pilotenheadset: beter dan ooit?

Eind maart presenteerde Bose Aviation de langverwachte A30 Aviation Headset. Deze dient ter vervanging van de A20, die al dertien jaar lang zeer populair is onder piloten.

De A30 is een volledig nieuw ontworpen product dat jarenlang in ontwikkeling is geweest. De basis voor het product was de feedback van piloten en A20-gebruikers. ‘Wanneer we piloten vroegen naar welke verbetering ze het belangrijkste zouden vinden, bleek dat ze voornamelijk naar meer comfort op zoek waren. Dat hebben we serieus genomen en we hebben in de A30 een nieuwe balans ontwikkeld waarbij de headset enerzijds aanmerkelijk comfortabeler is en tegelijkertijd de performance behouden blijft of zelfs verbeterd is’, vertellen Matt Ruwe, die de productlancering van de A30 overziet en tevens zelf commercieel piloot is, en sales-manager Hratch Astarjian van Bose Aviation. Matt Ruwe van Bose Aviation

Met de A30 wil Bose een nieuwe groep piloten bereiken maar ook aan de wensen van bestaande A20-klanten tegemoetkomen. ‘Na bijna dertien jaar sinds de lancering was het verbeteren van de A20 niet eenvoudig. In de A30 vinden piloten dan ook al het goede van de A20 terug. Daarnaast hebben we een reeks verbeteringen aangebracht.’ Daarbij gaat het in de eerste plaats om het draagcomfort. De A30 ‘klemt’ zo’n twintig procent minder dan zijn voorganger, waardoor het voor piloten een stuk comfortabeler is om de headset over bijvoorbeeld een (zonne)bril te dragen. Dankzij deze en een aantal andere tweaks is de A30 geschikter voor verschillende hoofdvormen en is de headset aanmerkelijk comfortabeler tijdens langere vluchten. © Bose Aviation

Een andere functie die de headset adaptiever moet maken voor de verschillende groepen vliegers is de toevoeging van verschillende noise cancelling-modi. Met een schakelaar op de remote kan gekozen worden tussen de high-, medium– en low-modus van noise cancelling. De hoge modus is vergelijkbaar met de standaardmodus van de A20, maar met de lagere modi is het voor vliegers mogelijk om bijvoorbeeld tijdens de start-up meer van de omgevingsgeluiden mee te krijgen. Met het oog op de commerciële luchtvaart heeft Bose nog een andere nieuwe functie toegevoegd: met een simpele tik op een zijde van de headset kan de noise cancelling aan één zijde worden afgezwakt. Daardoor kan er gemakkelijker gesproken worden met anderen in de cockpit die geen headset dragen, zoals cabinepersoneel. © Bose Aviation

Nog een upgrade van de A30 is de eenvoudige afneembaarheid van de arm van de microfoon zodat deze gemakkelijk en zelfs tijdens de vlucht naar de andere kant van de headset verplaatst kan worden. Waar het bij de A20 nog nodig was de microfoon handmatig los te schroeven om deze naar de andere zijde van de headset over te zetten, werkt de A30 met een kliksysteem. Verder is ook de aansluitingskabel van de headset lichter en flexibeler gemaakt, wat het bewegen in de cockpit een stuk prettiger maakt.

Wie erop hoopte dat de headset in verschillende kleuren beschikbaar zou komen wordt teleurgesteld: net als de oudere modellen zal de A30 alleen in het zwart beschikbaar zijn. Maar daar is een goede reden voor: ‘We hebben gekeken welke kleur er na enkele jaren nog het beste uit zou zien, en dat was zwart. Veel kleuren vervagen door onder meer UV-licht, waardoor de headset er oud en gebruikt uit gaat zien. Wanneer je een headset van ons koopt, dan wil je dat die jaren meegaat en er niet slecht uit gaat zien.’ © Bose Aviation

De A30 is tot slot, net als zijn voorganger, zeer uitgebreid getest. Op meer dan 145 manieren, zelfs. ‘Een van de testen die we hebben uitgevoerd is de “valtest”. We laten de headset van ongeveer twee meter hoogte op een betonnen vloer vallen. De norm is dat de headset dat zo’n tien keer moet kunnen weerstaan, maar de A30 hebben we zo ontworpen om het grofweg vijftig keer te kunnen weerstaan. Die test bewijst maar weer eens hoe robuust de headset is.’

Al met al is de A30 een headset die duidelijker bedoeld is om zowel binnen de general aviation als de commerciële luchtvaart de beste ervaring te bieden. Sommige functies, zoals het aan één zijde afzwakken van de noise canceling, zijn overbodig in sportvliegtuig, terwijl de hoogste functie van noise canceling sterker dan nodig is in een commerciëel vliegtuig. De combinatie van alle functies heeft er echter voor gezorgd dat de A30 geschikt is voor gebruik in ieder vliegtuig, of dat nu een Cessna 172 of een Boeing 787 is.

