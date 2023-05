Exotische deelnemers aan oefening Griekse luchtmacht | Foto’s

De afgelopen twee weken vond de luchtmachtoefening ‘Iniochos‘ plaats op vliegbasis Andravida in Griekenland. Iniochos is een jaarlijkse oefening van de Griekse luchtmacht en is vergelijkbaar met ‘Frisian Flag’. Opmerkelijke deelnemers dit jaar waren onder meer Sukhoi Su-30MKI Flankers uit India, F-15’s uit Saoedi-Arabië en F-16’s uit Jordanië.

Sinds 2013 bestaat Iniochos (“wagenmenner’) in de huidige vorm, waarbij alle toestellen vanaf één basis (Andravida) opereren. Het doel van oefeningen als deze is met een realistisch scenario de piloten voor te bereiden op een ‘echte’ inzet. Vanaf 2015 doen op uitnodiging buitenlandse luchtmachten mee aan Iniochos. Vaste deelnemer Israël schitterde dit jaar door afwezigheid. De exacte reden hiervoor was niet duidelijk. Mogelijke verklaring is het samenvallen van het begin van de oefening met de viering van 75 jaar onafhankelijkheid van dit land.

De oefening wordt georganiseerd door het Scholeío Óplon Taktikís (Taktische Wapen School), dat onderdeel is van de Kéntro Aeroporikís Taktikís (KEAT, Luchttaktisch Centrum) van de Griekse luchtmacht. Dit instituut is gevestigd op vliegbasis Andravida, aan de westkust van het Peloponnesisch schiereiland. Behalve voor de opleiding en training is het Luchttaktisch Centrum ook verantwoordelijk voor het ontwikkelingen en testen van wapentechnieken.

In een persbericht meldde de Griekse luchtmacht dat dit jaar het debuut was voor de Griekse gemoderniseerde F-16’s. Deze F-16V verschilt uiterlijk niet van de modernste Griekse F-16C/D, die te herkennen zijn aan de zilvergrijze radar absorberende coating. Ook de deelname van Indiase, Jordaanse en Saoedische toestellen was dit jaar voor het eerst. Een echte primeur was het feit dat een deel van de oefenmissies ‘virtueel’, dus gesimuleerd werden gevlogen. Hiervoor deden de F-16-simulatoren van het pas opgerichte ‘Operationeel Synthetisch Training Squadron’ op Andravida dienst.

Een andere debutant van Griekse bodem was de Rafale. Sinds begin 2022 ontving de Griekse luchtmacht de eerste van 24 bestelde Dassault Rafale gevechtsvliegtuigen. Inmiddels is ongeveer de helft hiervan afgeleverd. Tijdens de Iniochos oefening vorig jaar lieten enkele Griekse Rafales zich kortdurend zien aan de fotografen. Dit jaar namen ze voor het eerst volledig deel aan de oefening. Verreweg de oudste deelnemende toestellen waren de F-4E Phantoms. De Griekse luchtmacht heeft nog één squadron (338 MDV) met deze “oudgedienden”, gebaseerd op Andravida. De oudste Griekse Phantoms zijn ruim vijftig jaar oud en zullen naar verwachting nog enkele jaren in dienst blijven.

De Italiaanse Tornado’s zijn slechts een paar jaar jonger dan de Griekse Phantoms. De Italiaanse luchtmacht was met een achttal Tornado’s aanwezig op Andravida, waarvan drie Tornado ECR. Deze versie van de Tornado is speciaal ontwikkeld voor het aanvallen van vijandelijke luchtafweer (SEAD/DEAD, Suppression/Destruction of Enemy Air Defences). De Italiaanse Tornado ECR’s zijn herkenbaar aan de ‘haaibek’. Tijdens Iniochos waren ze uitgerust met oefenversies van de AGM-88 HARM raket.