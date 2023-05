KLM vraagt zich af: ‘Hoe gaat de EU dit oplossen?’

Veel luchtvaartmaatschappijen mogen door sancties niet door het luchtruim van Rusland vliegen. KLM wil een oplossing, vooral omdat maatschappijen uit China wel het Russische luchtruim gebruiken.

Als vergelding voor de Russische invasie kondigden een groot aantal (westerse) landen sancties af. Een daarvan was dat luchtvaartmaatschappijen uit Rusland niet meer welkom zijn in die luchtruimen. Als reactie nam Rusland dezelfde tegenmaatregel. De route door het Russische luchtruim is van grote waarde, omdat die Europa het snelste verbindt met Aziatische bestemmingen. KLM vloog voor de sancties over Rusland onder meer richting China en Japan.

Omvliegroute

De omvliegroute kan ervoor zorgen dat de extra reistijd oploopt tot drie uur. Niet alleen de langere reistijd is een probleem. Doordat vluchten langer duren moet KLM andere personeelsplanningen maken, omdat werk- en rusttijden veranderen. De luchtvaartmaatschappij liet echter weten maatregelen, waaronder omscholing en doorstroming naar grotere type vliegtuigen, te treffen om ‘adequaat’ te kunnen reageren als bijvoorbeeld China meer vluchten toestaat. Als gevolg hiervan moet de reiziger een hogere ticketprijs betalen. ‘Dit is het resultaat van sancties over en weer tussen Rusland en de EU, maar wij vragen wel hoe de EU dit probleem gaat oplossen’, vraagt Wouter Vermeulen, directeur Air France-KLM, zich af bij De Telegraaf.

Chinese concurrentie

Die ticketprijs ligt bij Chinese luchtvaartmaatschappijen een stuk lager dan bij KLM. China Southern Airlines en China Eastern Airlines ondervinden geen gevolgen van de sancties. China en Rusland hebben goede diplomatieke banden waardoor luchtvaartmaatschappijen gewoon de kortste route richting Europa kunnen vliegen. KLM vliegt dan ook momenteel nog niet zo vaak richting China in vergelijking met voor de oorlog in Oekraïne (en coronacrisis). ‘Want net als alle internationale airlines heeft KLM bestemmingen in China naar andere landen verplaatst. Er moet wel een goede businesscase zijn om vluchten naar China terug te halen’, vervolgt Vermeulen, daarbij benadrukkend dat KLM niet over Rusland wil vliegen.