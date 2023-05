Piloot klimt door cockpitraam 737 | Foto

Een Boeing 737-piloot van Southwest Airlines moest het vliegtuig door het cockpitraam betreden nadat de cockpitdeur per ongeluk op slot was gegaan.

Het toestel stond aan de aviobrug in San Diego alvorens het zou vertrekken naar Sacramento (Californië). Volgens de lezing van de luchtvaartmaatschappij over het voorval opende een klant de voorste toiletdeur en duwde daarbij per ongeluk de cockpitdeur dicht die vervolgens op slot ging. De cabin crew was op dat moment al aan boord, de flight crew echter nog niet. Voor die laatste partij zat er niets anders op dan de cockpit van de 737 op een ongebruikelijke manier te betreden. Een trap werd naar de voorkant van het vliegtuig gereden waarna een van de vliegers het cockpitraam ontgrendelde en er vervolgens doorheen klom. https://twitter.com/MattRexroad/status/1661787180770148352

Opmerkelijke beelden

Het voorval zorgde niet alleen voor opmerkelijke beelden. Ook ontstonden er vraagtekens bij de passagiers die op dat moment nog in de gate stonden te wachten. Matt Rexroad was een van hen. Hij maakte een foto van de klimmende 737-piloot en deelde die op Twitter. ‘Geen grap… gisteren stapte de laatste passagier uit het vliegtuig terwijl er niemand anders aan boord was. Hij sloot de deur. Deur op slot’, schreef hij erbij. ‘Het is zeker iets wat je niet elke dag meemaakt. Ik vlieg vaak en ik heb nog nooit zoiets gezien’, zei hij later bij CBS News.

Bij Southwest Airlines bleef de Twitter-post eveneens niet onopgemerkt. ‘Het is zeker iets wat je niet elke dag ziet’, beaamde de luchtvaartmaatschappij. ‘We houden van je, Matt!’, voegde zij toe nadat Rexroad schreef dat hij van de maatschappij houdt.