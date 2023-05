Comac C919 maakt eindelijk eerste commerciële vlucht

De Comac C919 die in december aan China Eastern Airlines werd geleverd, koos eindelijk het luchtruim met passagiers aan boord.

De C919 vertrok zondagochtend vanaf de luchthaven Shanghai Hongqiao en landde twee uur later op Beijing Capital Airport. De vlucht, met 130 passagiers aan boord, was een groot succes. ‘Ik heb vertrouwen in het vliegtuig. De vlucht verliep soepeler dan verwacht’, vertelde een van de passagiers toen hij van boord ging. Een luchtvaartliefhebber sprak enthousiast over zijn geplande vlucht met de C919: ‘Ik heb er erg naar uitgekeken, vooral omdat het een vliegtuig van de nieuwe generatie is, in tegenstelling tot Boeing- en Airbus-equivalenten die al een aantal jaren bestaan’.

Het totaal aantal bestellingen voor de C919 staat op dit moment op ruim 1200. Tot nu toe is China Eastern Airlines de enige klant die een vast leveringsschema aankondigde. De maatschappij wil aan het eind van dit jaar over vijf van deze machines beschikken. Het eerste exemplaar werd vorig jaar in december geleverd. In de tussentijd vloog het toestel al veel om de bemanning vertrouwd te maken met het type.

Internationaal

De interesse voor de C919 komt voornamelijk uit China. Er zijn daarentegen ook enkele buitenlandse belangstellenden, waaronder Nigeria. Hadi Sirika, de minister van luchtvaart in Nigeria, heeft aangegeven interesse te hebben in de C919 voor Nigeria Air, de nationale luchtvaartmaatschappij van het land. Het land heeft ook een hechte band met China. Het is aannemelijk dat dit als argument wordt aangehaald om voor de C919 te kiezen.