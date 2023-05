Russische piloot vliegt bewust te langzaam

Een piloot van de Russische luchtvaartmaatschappij Pobeda is ontslagen, omdat hij frequent te langzaam vloog.

Drie maanden lang zou de vlieger, die door Aviatiorshina geïdentificeerd wordt als een man, dit opzettelijk hebben gedaan. Reden daarvoor is dat de lage snelheden ertoe leidden dat de piloot meer vlieguren ging maken. Het voorval kwam aan het licht toen 66 van zijn vluchten over het afgelopen kwartaal geanalyseerd werden. Daaruit bleek dat hij een snelheid aantikte van 871 kilometer per uur. Dit is 36 kilometer per uur minder dan het gewenste tempo. Als gevolg hiervan vloog de piloot iedere vlucht één minuut langer dan gepland. De resultaten werden vervolgens naast die van zijn collega’s gelegd waarna de constatering volgde dat hij overduidelijk de langzaamste van iedereen was.

Financieel voordeel

Net zoals bij een eerder vergelijkbaar vergrijp bij Cathay Pacific om vóór take-off én ná de landing te langzaam taxiën, was het doel dat meer vlieguren moesten leiden tot een hoger maandloon. In totaal vloog de man in negentig dagen één uur extra. Dit leidde tot een financieel voordeel van 66 euro per maand. Als gevolg van de lage snelheid bracht dit voor Pobeda een half miljoen Roebel aan kosten met zich mee (omgerekend iets minder dan 6.000 euro). De vlieger kwam er dan ook niet mee weg. De luchtvaartmaatschappij besloot het contract van hem te beëindigen. Zij stelt dat zijn handelen ‘onaanvaardbaar’ en ‘volledig in strijd met de waarden en principes van Pobeda’ is. De maatschappij eist dan ook een schadevergoeding van 6.000 euro.