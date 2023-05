Boeing hoopt op megabestelling uit Midden-Oosten

Boeing werkt aan een tweede grote deal in Saudi-Arabië, meldt Bloomberg News.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer voert gesprekken met startup Riyadh Air over de aanschaf van 150 737 MAX-toestellen. De deal zou daarmee een waarde hebben van zo’n acht miljard dollar. Het nationale investeringsfonds van Saudi-Arabië steekt tientallen miljarden dollars in de nieuwe maatschappij, die vanuit hoofdstad Riyadh de tweede nationale airline van Saudi-Arabië moet worden. Het bedrijf wordt gerund door voormalig Etihad-topman Tony Douglas en zou volgens Bloomberg momenteel op zoek zijn naar in totaal drie- tot vierhonderd narrowbody-vliegtuigen, waaronder opties daarop. Vanuit de maatschappij wordt naar verluidt ook gesproken worden met Airbus. In juni zou er tijdens de Paris Airshow mogelijk een aankondiging komen.

Voor Boeing bieden de grootschalige investeringen die in Saudi-Arabië in de luchtvaart worden gedaan, een kans om de opgelopen achterstand op Airbus binnen de narrowbody-markt gedeeltelijk te compenseren. Terwijl Boeing kampte met de 737 MAX-problemen, en de nasleep daarvan, wist Airbus enkele grote klanten zoals KLM en Qantas binnen te halen. Ook op de Chinese markt boekte de Europese vliegtuigbouwer grote successen. Door het grote aantal bestellingen heeft Airbus tot 2029 echter wel een beperkte leveringscapaciteit voor toestellen uit de A320neo-familie. Een tweede grote deal in het Midden-Oosten, nadat Riyadh en SAUDIA in maart al een grote 787 Dreamliner-bestelling plaatsten, zou de pijn voor Boeing iets verzachten en de fabrikant bovendien de kans bieden zijn marktaandeel in de Golfregio te versterken.