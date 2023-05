De P-51 Mustang: met roem overladen | Goof

Precies vandaag, maar dan in 1951, vertrok ene Charles Blair in een speciaal geprepareerde North American P-51B Mustang vanaf Bardufoss in Noorwegen naar Fairbanks in Alaska. Na vijfduizend kilometer en 10,5 uur in de lucht werd hij in die P-51 de eerste piloot ter wereld die een solovlucht over de Noordpool voltooide.

Menigeen kent de Mustang als een gerespecteerde veteraan uit WO2. Maar ook daarna bleef het toestel dus roem vergaren. Vliegen werd ook Blairs noodlot, by the way: in 1978 kreeg de man een motorstoring met een vliegboot in de Cariben, en kwam vervolgens om het leven bij de noodlanding die hij inzette.

Van de illustere P-51 Mustang vliegen vandaag de dag nog een kleine honderdvijftig exemplaren, voornamelijk in de USA. Er is daar zelfs een kleine industrie ontstaan om al die pareltjes vliegend te hóuden. In Nederland hebben we er toch ook nog twee: de ‘Damn Yankee’ van Tom van der Meulen op Vliegveld Oostwold, en ‘Trusty Rusty’ van het museum ‘De Vroege Vogels’ op Lelystad. Ook niet-vliegend zijn de toestellen, ondanks hun hardvochtige historie, beeldschoon. Dus ga ze eens bekijken mensen!

Feiten, feiten, feitjes. Vooruit, nog één. De P-51 Mustang wordt genoemd als hèt vliegtuig dat de nazi’s op de knieën dwong, maar het toestel werd in Californië ontworpen door ene Edward Schmued, geboren te Hornbach, in Rheinland-Pfalz. Wat kan de geschiedenis toch een rare wendingen nemen, vindt u ook niet, waarde lezer?

Goof Bakker mijmert hier nog wat verder over dit bijzondere vliegtuig…

Info voor deze tekst: Han Gerritsen