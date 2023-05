EasyJet: ‘Schiphol heeft ons een aanbod gedaan’

Verschillende luchtvaartmaatschappijen willen van Schiphol horen waarom het de afgelopen twee jaar tijdens drukke periodes enorm misging.

Al in het Pinksterweekend van 2022 ontstonden op Schiphol lange rijen voor de security. De sfeer tussen reizigers en beveiligingspersoneel werd grimmig, mede doordat sommige passagiers door de wachttijden hun vluchten dreigden te missen. Hoewel de luchthaven een banenmarkt organiseerde om meer werknemers aan te trekken, slaagde zij er in de zomer niet in de zaken onder controle te houden. Al voor aanvang van de zomervakantie moest de slotcoördinator met luchtvaartmaatschappijen rond de tafel om slots te verdelen. Aanleiding hiervan was dat Schiphol een dagelijkse beperking op het aantal vertrekkende passagiers hanteerde. Hierdoor werden maatschappijen gedwongen sommige vluchten te annuleren of verplaatsen. Sommige reizigers moesten omgeboekt worden. Na de zomer hielden de moeilijkheden nog aan.

Compensatie voor luchtvaartmaatschappijen

KLM liet al eerder weten als gevolg hiervan de volledige kosten op Schiphol te willen verhalen. In totaal bracht dit 225 miljoen euro met zich mee. Het volledige bedrag kreeg de maatschappij niet terug, maar zij trof wel een schikking met de luchthaven. Schiphol keerde ook al aan iedere getroffen luchtvaartmaatschappij 350 euro uit per passagier van wie de vlucht geannuleerd werd. EasyJet zegt deels gecompenseerd te zijn. ‘Daar heeft Schiphol ons een aanbod voor gedaan. Die kosten zijn vergoed. Maar dat waren niet veel vluchten’, zegt William Vet, topman van easyJet Nederland, in Het Parool.

Geen volledige verantwoordelijkheid

De volledige verantwoordelijkheid van Schiphol blijft echter uit tot ergernis van onder meer easyJet, Ryanair, Norwegian Airlines en Vueling. Zij willen dan ook een getuigenverhoor met het operationeel management van het vliegveld. Mogelijk dreigen juridische vervolgstappen naar aanleiding van dit verhoor. Schiphol stelt dat die stappen niet nodig zijn, omdat ‘er sprake was van overmacht’. De luchthaven bevestigt dat luchtvaartmaatschappijen die hielpen bij het reduceren van het aantal reizigers, aanspraak konden maken op een (gedeeltelijke) compensatie.