Maatregelen na openen nooddeur Asiana A321

Asiana Airlines verkoopt geen stoelen meer bij de nooduitgangen van haar A321-toestellen nadat een passagier vlak voor de landing een nooddeur opende.

‘Uit veiligheidsoverwegingen zal deze maatregel ook worden toegepast als de vluchten vol zijn’, licht Asiana Airlines toe bij Al Jazeera. Het betreft de stoelen 26A in 11 A321-200’s met 174 zitplaatsen en de 31A in de drie A321-200’s waarin 195 meekunnen. Hoelang de maatregelen aanhouden, is niet bekend. Ondanks dat reizigers niet meer direct naast de desbetreffende uitgangen kunnen zitten, rest de vraag hoe passagiers die plaatsnemen op andere stoelen in de A321’s ervan weerhouden kunnen worden om de nooduitgangen te openen. De maatregel geldt overigens niet in andere types waarmee Asiana Airlines vliegt.

Nooddeur open tijdens landing

Het incident deed zich vorige week vrijdag voor. Het betrof een binnenlandse Asiana Airlines-vlucht die vanuit het Zuid-Koreaanse eiland Jeju op weg was naar Daegu, een stad in het zuidwesten van het land. Vlak voordat de A321 landde, opende een 33-jarige passagier een deur door de hendel te ontgrendelen. Hoewel het vliegtuig zich op een hoogte van circa tweehonderd meter bevond, werd veel lucht met kracht de cabine ingeblazen, blijkt uit video’s die op sociale media circuleerden. Enkele reizigers kregen te maken met ademhalingsproblemen. Na de landing werden sommige naar het ziekenhuis gebracht. Ook arresteerden de autoriteiten de 33-jarige, die inmiddels officieel is vastgezet wegens ‘het overtreden van luchtvaartveiligheidswetten’. Zelf geeft de man aan dat hij het gevoel kreeg dat hij stikte en daarom zo snel mogelijk van boord wilde gaan.