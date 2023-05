Neus Air France A350 toegetakeld | Foto

Een Airbus A350-900 van Air France keerde afgelopen weekend terug naar Osaka (Japan) wegens technische problemen. Bij aankomst werd schade aan de neus geconstateerd.

Het ging om vlucht AF291. De A350, registratie F-HTYO, steeg 11:15 uur lokale tijd op in westelijke richting op weg naar Parijs Charles de Gaulle Airport. Na take-off deden zich volgens Reuters technische problemen met de weerradar en snelheidsmeters voor. De piloten besloten daarom boven de Grote Oceaan terug te keren naar de luchthaven waarvan het toestel vertrokken was. Tevens kondigden ze een noodtoestand af. Na bijna drie uur in de lucht te hebben gezeten landde de A350 weer in Osaka.

Terugkeer boven Grote Oceaan

Na take-off zou het toestel een vogelaanvaring hebben gehad. In eerste instantie leek die onschuldig, maar een half uur na vertrek merkten de vliegers de problemen op. Ze besloten door te vliegen, maar boven de Grote Oceaan werd tóch geconcludeerd dat het beter was terug te keren. Een passagier die aan boord van het toestel zat zei dat het plotseling omkeerde zonder dat duidelijk was wat er aan de hand was. Eenmaal aan de grond bleek dat er wel degelijk iets mis was met de A350. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen is te zien dat de neus forse schade opgelopen had. De voorkant is door de vogelaanvaring ingedeukt.

Meer onderzoek volgt

Toen het vliegtuig arriveerde in Osaka werd baan 24R een uur afgesloten voor inspectie. Hierdoor liepen elf andere vluchten lichte vertraging op. Het ministerie van Land, Infrastructuur, Vervoer en Toerisme voert het onderzoek uit. De voorlopige rapporten bevestigen de ‘kleine’ deuk in de neus van de A350 en wijzen uit dat de pitotbuizen beschadigd zijn. Het desbetreffende vliegtuig staat volgens Flightradar24 nog steeds aan de grond op de luchthaven van Osaka. Daar wacht het vliegtuig naar verluidt ‘klein onderhoud’ aan de neus.