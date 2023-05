Arts houdt passagier vijf uur in leven in Boeing 787

Een Boeing 787 van Air India maakte afgelopen week een ongeplande landing nadat een 57-jarige passagier aan boord een hartstilstand kreeg.

Het toestel, registratie VT-ANO, vertrok 11:30 uur lokale tijd vanuit Tokio Narita Airport op weg naar Delhi. Toen de vlucht al enige tijd onderweg was, moest de arts in actie komen. De boven China vliegende 787 was op dat moment vijf uur verwijderd van Kolkata. Het was een vraagteken of de passagier in kwestie medische hulp kon krijgen als het toestel een ongeplande landing zou maken op een Chinese luchthaven. Daarom had chirurg Dr. Deepak Puri, die in Tokio het tweedaagse ‘Cardiomersion World Heart Congress’ bijwoonde, tot India zijn handen vol.

Vijf uur lang verleende een arts medische hulp aan boord van een 787 © Flightradar24.com

Hulp tot in Kolkata

Als een passagier een hartaanval krijgt, vraagt het cabinepersoneel doorgaans of er iemand met een medische achtergrond aan boord zit om te assisteren. Stewards en stewardessen worden zelf eveneens opgeleid om eerste hulp te kunnen verlenen. Dat het behelpen is in een vliegtuig, zag ook Dr. Deepak Puri. ‘Het was een beangstigende taak om met beperkte medische middelen die tijdens de vlucht beschikbaar waren de patiënt vijf uur lang in leven te houden’, zegt de arts bij Simple Flying. De hartstilstand leidde ertoe dat de patiënt enige tijd geen pols- en hartslag had. Een reactie in de hersenen bleef eveneens uit. Als binnen drie tot vijf minuten geen hulp geboden wordt, kan een permanente hersendood intreden. ‘Bij de hartaanval paste ik cardiopulmonale reanimatie toe, maar we zaten boven zee en de dichtstbijzijnde bestemming was Kolkata – vijf uur verderop – dus we hadden de zware opgave hem vijf uur lang stabiel te houden met minimale reanimatiemiddelen.’

Applaus voor arts

Een ambulance wachtte de 787 in Kolkata op en bracht de passagier naar het ziekenhuis. De arts kreeg een groot applaus van de medereizigers en het cabinepersoneel voor het redden van de passagier. Dr. Deepak Puri laat weten dat de desbetreffende reiziger stabiel is en dat zijn nieren goed functioneren. De 787 steeg 16:00 uur lokale tijd op voor het restant van de vlucht richting Delhi.