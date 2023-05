Bestuurders Schiphol binnenkort voor de rechter

De top van Schiphol zal zich in juni voor de rechtbank in Haarlem moeten verantwoorden over hun rol bij de chaos met de drukte vorig jaar. Enkele maatschappijen hopen via de rechter hun geleden schade te verhalen op de luchthaven.

Ryanair, Norwegian en Vueling trekken ten strijde. Over twee weken hopen deze maatschappijen dat een getuigenverhoor bij de Haarlemse rechtbank zal uitwijzen dat Schiphol ten minste deels verantwoordelijk is voor de chaos op de luchthaven in 2022. Het verzoek tot dit verhoor is gehonoreerd en dus kunnen de topmanagers van de luchthaven en hun advocaten zich gaan voorbereiden op een spannende zaak. Behalve deze drie maatschappijen bereidt easyJet zich nog individueel voor op juridische stappen.

Aansprakelijk

Vanaf eind april 2022 hadden reizigers op Schiphol te kampen met ongekend lange wachtrijen. Dit kwam onder andere door een groot tekort aan beveiligers op de luchthaven. De maatschappijen zien het dan ook als een tekortkoming aan de kant van Schiphol en hopen dat de rechter daarin meegaat. De luchthaven zelf wijst de claims voorlopig echter nog van de hand. ‘Schiphol weigert aansprakelijkheid te erkennen voor de schade die luchtvaartmaatschappijen vorig jaar hebben geleden door de chaos op Schiphol’, zegt luchtvaartjurist Jochem Croon bij Het Parool. Croon staat maar liefst zes maatschappijen bij in zaken tegen Schiphol waaronder ook de eerdergenoemde drie.

Oneerlijk

Volgens de aanklager is Schiphol tekortgeschoten bij de voorbereiding van de vliegzomer 2022 en bij het crisismanagement dat nodig was vanwege de grote wachtrijen. Daarnaast nemen de genoemde maatschappijen het de luchthavenbestuurders ook kwalijk dat enkele andere partijen, zoals de KLM Groep, wel een gedeeltelijke schadevergoeding ontvangen. Het luchthavenbedrijf zegt dat dit gebeurd is nadat deze partijen ingegaan zijn op een verzoek van Schiphol het aantal vluchten te verminderen om zo de druk te verlichten.

Benschop?

Welke bestuurders precies door de rechter gehoord gaan worden is niet bekend. Wel is waarschijnlijk dat het de sleutelfiguren zijn uit de tijd dat de problematiek speelde. Het zal dus onder anderen ook gaan om ex-CEO Dick Benschop en ex-COO Hanne Buis. Benschop werd vorig jaar het landelijke gezicht van de problematiek. De directeur trad na brede kritiek af. Ook Buis is inmiddels niet meer werkzaam bij Schiphol.