Britse start-up Global Airlines koopt A380

De nieuwe luchtvaartmaatschappij Global Airlines heeft een Airbus A380 aangeschaft. Volgend jaar wil de airline starten met commerciële vluchten.

Global Airlines kwam maandag met het verrassende nieuws. Het toestel, dat voorheen voor Hi Fly Malta en Singapore Airlines vloog, staat nog opgeslagen op Tarbes-Lourdes Airport, in Zuid-Frankrijk. De machine is al wel voorzien van de naam en het logo van de Britse start-up. Het bedrijf wil de komende maanden nog drie A380’s kopen. De maatschappij is van plan vanaf het voorjaar van 2024 vluchten uit te voeren tussen Londen en de Verenigde Staten.

Het is opmerkelijk dat een nieuwe airline een A380 als eerste vliegtuig kiest. Meerdere maatschappijen faseerden het type immers uit ten gunste van efficiëntere en duurzamere vliegtuigen met twee motoren. Ook worden er steeds vaker kleinere vliegtuigen, zoals de Airbus A321LR, ingezet voor trans-Atlantische vluchten. Verder is het merkwaardig dat de start-up het vliegtuig koopt in plaats van leaset. James Asquith, Global Airlines-CEO legt de reden voor die keuze uit: ‘Door onze vliegtuigen te kopen in plaats van te leasen, tonen we onze financiële zekerheid en veerkracht’.

Hi Fly

De A380, registratie 9H-MIP, staat sinds begin 2021 opgeslagen in Zuid-Frankrijk. Destijds werd gedacht dat het vliegtuig werd ontmanteld, maar dat bleek later om een andere A380 te gaan. Het toestel vloog uiteindelijk maar 2,5 jaar voor Hi Fly. De chartermaatschappij kreeg het vliegtuig nauwelijks gevuld. Na een poging om met de machine door te gaan in een vrachtconversie, moest de maatschappij toch afscheid nemen van haar enige A380.