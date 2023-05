Grote droneaanval op Moskou

Dinsdagochtend zijn diverse gebouwen in Moskou getroffen door een droneaanval. Russische functionarissen spreken over beperkte schade en enkele gedwongen evacuaties. De aanval volgde na de toenemende luchtaanvallen op Oekraïne van afgelopen week.

Bij de aanval op de Russische hoofdstad waren naar verluidt zo’n 25 onbemande vliegtuigen betrokken. Hoewel aanvallen op Moskou betrekkelijk schaars zijn komt het incident wel enkele weken nadat twee drones ontploften boven het Kremlin. Andrei Vorobyov, de gouverneur van de regio Moskou, zei op Telegram dat de meeste drones werden neergeschoten toen ze Moskou naderden. Twee mensen hadden als gevolg van de aanval medische hulp nodig maar niemand raakte ernstig gewond, aldus de burgemeester van Moskou, Sergei Sobyanin. De Russische staatsoproep meldt dat bewoners van een gebouw in het zuiden van de stad uit voorzorg hun appartementencomplex moesten verlaten nadat er schade was geconstateerd.

Aanvallen op Kiev

Terwijl de droneaanval op Moskou nog een incident valt te noemen kreeg men afgelopen week in Kiev te maken met een hele serie luchtaanvallen. Oekraïense strijdkrachten meldden dinsdag meer dan 20 drones te hebben neergeschoten tijdens een nieuwe golf van Russische luchtaanvallen op de hoofdstad. Opvallend is dat bij deze aanval, in tegenstelling tot eerder, alleen gebruik gemaakt werd van door Iran gemaakte Shahed-drones en niet van raketten. Dit duidt er wellicht op dat de Russische raketvoorraden nu echt uitgeput raken.

Toch was de schrik er in Kiev niet minder om: ‘De aanval was enorm, kwam uit verschillende richtingen, in verschillende golven”, vertelt Serhiy Popko, militair woordvoerder in Kiev, op Telegram. Verschillende wijken van de hoofdstad, waaronder de historische wijken Podil en Pecherskyi, zijn getroffen. Het was niet meteen bekend hoeveel drones Rusland heeft gelanceerd en er kwam ook niet direct commentaar uit Moskou. Op enkele uitzonderingen na zijn volgens Oekraïense functionarissen de meeste drones en raketten die zondag en maandag zijn afgevuurd neergeschoten. President Volodymyr Zelenskiy prees specifiek de door het westen geleverde Patriot-antiraketafweer.