Wegen voor vertrek bij Air New Zealand

‘Paspoort en boardingpass bij de hand? U mag plaatsnemen op de weegschaal!’ Iets dergelijks zullen reizigers bij Air New Zealand te horen krijgen als ze voor het boarden gewogen worden. Dit in het kader van een onderzoek van de Civil Aviation Authority.

De Nieuw-Zeelandse CAA laat de nationale luchtvaartmaatschappij van het land passagiers wegen die vertrekken op internationale vluchten vanaf Auckland International Airport tot en met 2 juli 2023. Het onderzoek is bedoeld om gegevens te verzamelen over de gewichtsbelasting en distributie in vliegtuigen, aldus de luchtvaartmaatschappij.

‘We wegen alles wat in het vliegtuig gaat, van de lading tot de maaltijden aan boord, tot de bagage in het ruim’, meldt een woordvoerder van Air New Zealand in een verklaring. Om deze gegevens te kunnen aanvullen met de gemiddelde gewichten van passagiers zal hier dus nu onderzoek naar gedaan worden. Toch is gewicht iets persoonlijks dat niet iedereen zomaar wil prijsgeven. Om de privacy van reizigers te beschermen worden de gegevens geanonimiseerd. Reizigers wordt gevraagd op een digitale weegschaal te gaan staan ​​bij het inchecken voor hun vlucht. De informatie over hun gewicht wordt vervolgens verwerkt maar is bij check-in voor niemand zichtbaar: ‘We weten dat op de weegschaal stappen onplezierig kan zijn. We willen onze klanten geruststellen dat er nergens een display zichtbaar is. Niemand kan je gewicht zien, zelfs wij niet’.

Het is overigens niet de eerste keer dat Air New Zealand passagiers vraagt ​​op de weegschaal te gaan staan ​​voordat ze aan boord gaan. Passagiers op binnenlandse vluchten deden in 2021 al mee aan een soortgelijk onderzoek. Het wegen van internationale reizigers liep vertraging op vanwege de coronapandemie.

Het zo nu en dan wegen van passagiers kan overigens het crashen van een vliegtuig voorkomen door de gewichtstoename van mensen door de jaren heen. De crash op 8 januari 2003 van Air Midwest Express-vlucht 5481 werd mede veroorzaakt door door incorrecte inschattingen van het gewicht van de passagiers. Bij controle bleek dat het vliegtuig 600 pond zwaarder was dan maximaal toegestaan.