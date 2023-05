Aeroflot-piloten eisen hogere lonen

De piloten van het Russische Aeroflot willen tegen de inflatie worden beschermd. De maatschappij denkt daar anders over.

Ondanks de sancties tegen Rusland wisten luchtvaartmaatschappijen zoals Aeroflot, Rossiya en Pobeda zich te herstellen. De vliegers willen dat graag terug zien in hun eigen portemonnee. Daarom schreef de Russische pilotenvakbond SHPLS in april een brief aan de raad van bestuur van Aeroflot. SHPLS eist een stijging van de lonen evenals een indexering. Bij een indexering wordt het salaris aan een prijsindex gekoppeld om de werkelijke waarde tegen inflatie te beschermen.

Het Aeroflot-bestuur is het daarentegen niet eens met de vakbond. Volgens een brief van de maatschappij aan SHPLS wordt het salaris niet geïndexeerd, omdat de markt nog altijd fors wordt beïnvloedt door externe factoren en de resultaten van Aeroflot daar te laag voor zijn. Ilya Perfilyev, Human Resources-directeur van Aeroflot, zegt dat de maatschappij eerst over voldoende financiële middelen moet beschikken voordat de lonen kunnen worden geïndexeerd.

Teleurgesteld

SHPLS is wederom teleurgesteld in het antwoord van de airline. Voorlopig zal de waarde van het salaris nog verder dalen. De vakbond geeft aan dat het al sinds 2018 probeert het salaris van Aeroflot-piloten te indexeren. Volgens hen moet de maatschappij nu ingrijpen om spanningen onder de vliegers te verminderen.