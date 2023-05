Arbeidsinspectie berispt Schiphol

Schiphol doet volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie al jarenlang te weinig om het grondpersoneel te beschermen tegen kankerverwekkende uitstoot op de werkplaats. Dat is de conclusie van het tweede deelrapport dat de inspectie gisteren publiceerde.

Na anderhalf jaar onderzoek op Schiphol heeft de Arbeidsinspectie gisteren in het tweede deelrapport een aantal verbeteringseisen opgelegd aan het luchthavenbedrijf. Het rapport van de inspectie en de eisen die aan de hand daarvan worden opgelegd gaan voornamelijk over het gebruik van vliegtuigmotoren, Auxillary Power Units en diesel aangedreven vliegtuigvoorzieningen rond platforms op de vlieghaven Schiphol. De bevindingen en aanwijzingen uit de twee deelrapporten worden samen verwerkt in een definitief besluit.

De Arbeidsinspectie heeft het onderzoek verricht in opdracht van FNV na een zorgwekkende aflevering van Zembla. De bond zei er al lang en breed zeker van te zijn dat er sprake is van een ongezonde werksituatie maar stuurde met dit verzoek aan op een bevestiging ‘zwart op wit’ door de inspectie. “Al meer dan 15 jaar zijn werknemers op Schiphol willens en wetens blootgesteld aan te hoge concentraties uitstoot”, zegt vice-voorzitter Kitty Jong van FNV bij NH Nieuws. De Arbeidsinspectie eist onder andere dat per direct gestopt wordt met het gebruik van diesel aangedreven ondersteunende apparaten waarvoor een elektrisch alternatief is. Het gebruik van hulpmotoren van vliegtuigen zelf moet ook verminderd worden.

Niet de eerste keer

Schiphol-directeur Ruud Sondag neemt de bevindingen uit het rapport erg serieus: “De inspectie houdt ons een niet te negeren spiegel voor”, laat hij weten. “Duidelijk is dat de arbeidsomstandigheden op Schiphol beter moeten.” Schiphol zegt reeds bezig te zijn met maatregelen als taxiën op één motor, het gebruik van mondkapjes en het afstand houden van vliegtuigen door personeel. Dat moet ook wel, want de luchthaven was eerder al door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de vingers getikt. Voor eind 2030 moet Schiphol het verslepen van toestellen emissievrij maken.