Europese Unie zet meer blusvliegtuigen en -helikopters in

De Europese Unie denkt dit jaar veel meer natuurbranden te moeten bestrijden en verdubbelt daarom het aantal blusvliegtuigen en -helikopters.

Eurocommissaris Janez Lenarcic zegt dat ‘Europese rampbestrijders een drukke, heel drukke zomer staat te wachten’. Hij geeft daarbij aan dat het jaar al veel droger begon dan normaal. Om er voor te zorgen dat alle natuurbranden deze zomer kunnen worden geblust, denkt de Unie dat er meer blusvliegtuigen en -helikopters nodig zijn. Voorgaande jaren konden er dertien blustoestellen worden ingezet. Dit jaar moet dat aantal stijgen naar 28.

De blusvloot bestaat dit jaar uit tien middelgrote vliegtuigen, veertien kleinere toestellen en vier helikopters. De vliegtuigen staan voornamelijk gestationeerd in Zuid-Europese landen, maar ook in Duitsland, Zweden en Tsjechië. In het verleden zijn ook weleens Chinook-helikopters van de Koninklijke Luchtmacht ingezet als blushelikopters in Albanië.

Gevaarlijk

Het blussen van bosbranden is een gevaarlijke taak. Piloten moeten erg laag vliegen en manoeuvreren de vliegtuigen soms tussen bergen door. Helaas gaat dit niet altijd goed. In februari stortte een Boeing 737 van Coulson Aviation neer in Australië tijdens het blussen van een natuurbrand. In 2021 vloog een Russisch blusvliegtuig in Turkije tegen een berg waarbij alle inzittenden om het leven kwamen.