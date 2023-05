Influencer trekt broek omlaag in 737-cockpit

Een bekende Braziliaanse influencer werd na de landing uitgenodigd in de cockpit, waar ze een onthullende video wilde maken.

Het voorval gebeurde aan boord een Boeing 737-700 van GOL Airlines. Het toestel was in São Paolo geland na een vlucht van Porta Alegre. Na de landing vroeg de 24-jarige influencer, MC Pipokinha, of ze in de cockpit mocht kijken. Haar mede reiziger filmde de opmerkelijke gebeurtenis die, voor zover bekend, geen gevolgen had voor de betrokkenen.

Op de video is te zien hoe ze vervolgens haar broek omlaag trekt terwijl ze op een van de stoelen zit. De piloot beveelt haar direct om te stoppen en respect te tonen waarop de influencer het volgende zegt: ‘Kerel, ik draag een korte broek, dacht je dat ik naakt was?’. MC Pipokinha staat bekend als iemand die vaak controversiële of onthullende beelden deelt op social media.

Influencers

Het is niet het eerste voorval waarbij sprake is van influencers die zich misdragen in een vliegtuig. In 2021 zorgde een groep Canadese influencers voor veel ophef. De 154 passagiers huurden een Sunwing-vliegtuig voor een ‘feestvlucht’ naar Cancún. Op een video was te zien dat de inzittenden zich niet hielden aan de coronaregels die op dat moment nog golden. Als gevolg ontvingen enkele passagiers een boete.