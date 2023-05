Turkse minister betrokken bij ruzie in vliegtuig

In een vertraagde Boeing 737-800 van Turkish Airlines’ lagekostenmerk Anadolujet was er een geschil tussen passagiers. Een van hen was de minister van Financiën van het land.

Ruzies, groot of klein, komen zo nu en dan ook aan boord van vliegtuigen voor. Dat er een minister bij betrokken is maakt een dergelijk incident wel uiterst zeldzaam. Volgens de krant Independent Türkçe is precies dat afgelopen week in Turkije aan boord Turkish Airlines-vlucht TK7259 van Ankara naar Istanbul Sabiha Gökçen gebeurd.

Op de avond van 29 mei was een Boeing 737-800 van de Turkse low-cost maatschappij Anadolujet vertraagd. Volgens de luchtvaartmaatschappij kon het vliegtuig pas later opstijgen vanwege de weersomstandigheden. In de cabine ontstond echter een conflict toen enkele reizigers het cabinepersoneel ervan beschuldigden de machine te laten wachten op de minister van Financiën Nureddin Nebati, die op de eerste rij zat.

Tijdens het conflict, waarbij de emoties hoog op zouden zijn gelopen, werd door sommige passagiers ook “wet, recht, rechtvaardigheid” geroepen. Dit is de slogan waarmee oppositiekandidaat Kemal Kılıçdaroğlu onlangs de verkiezingen inging. Nebati antwoordde hierop: “De AKP heeft de verkiezingen gewonnen, president Erdogan heeft gewonnen, verteer het, broeder.”

De Boeing arriveerde uiteindelijk ongeveer een uur en 15 minuten te laat in Istanbul.