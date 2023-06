80 jaar geleden: KLM-Dakota ‘Ibis’ neergeschoten

Vlucht BOAC777A steeg 80 jaar geleden, 1 juni 1943, op vanaf Bristol Airport in Engeland. De DC-3 Dakota en haar inzittenden kwamen nooit op hun bestemming aan.

De ‘Ibis‘ was de Eerste Douglas DC-3 Dakota die bij de KLM in dienst kwam. De machine werd op 21 september 1936 aan de maatschappij geleverd en kreeg de registratie PH-ALI. Tot de Duitse aanval op Nederland in 1940 werd het toestel voornamelijk ingezet op de route vanaf Schiphol naar Batavia, tegenwoordig Jakarta.

Toen Duitsland op 10 mei 1940 Nederland binnenviel, stond het vliegtuig op Shoreham Airport in Engeland, waar het een dag eerder was geland. Later werd besloten met de overgebleven KLM-toestellen, die ook naar Engeland waren gevlogen, lijndiensten van BOAC op te pakken waaronder de dienst Bristol-Lissabon. Drie jaar lang leed de overgebleven vloot geen verliezen. Tot 1 juni 1943.

Aanval

De BOAC/KLM-vlucht werd uitgevoerd door de Ibis, en stond gepland te vertrekken om half 8 ‘s ochtends. De vlucht liep vertraging op omdat een van de passagiers, de beroemde acteur Leslie Howard, een pakket was vergeten bij de douane. Enkele uren later, rond kwart voor één ‘s middags, vielen acht Duitse Junkers Ju-88-jachtvliegtuigen de Dakota aan. De hele machine werd doorzeefd met kogels en vatte vlam toen een brandstoftank werd geraakt. De Duitse vliegers zagen hoe de cabinedeur werd geopend en vier personen het toestel verlieten, waarna het brandende toestel neerstortte en naar de bodem van de Golf van Biskaje zonk. Alle zeventien passagiers kwamen om het leven. Zowel het wrak als de inzittenden zijn nooit meer gevonden.

Als gevolg van de aanval werden alle vluchten naar Lissabon omgeleid en enkel nog ‘s nachts uitgevoerd. In de drie jaar dat de KLM-vliegtuigen de lijndienst onderhielden is alleen de Ibis drie keer beschoten.

Theorieën

Na de crash ontstonden er meerdere theorieën over de reden van het neerschieten van de Ibis. De meest populaire theorie is dat de Duitsers dachten dat de Britse Premier Winston Churchill aan boord het toestel was. Ook werd gedacht dat acteur Leslie Howard een spion was die ervoor moest zorgen dat de Spaanse dictator Francisco Franco niet aansloot bij nazi-Duitsland. Uiteindelijk is nooit duidelijk geworden waarom de Dakota is aangevallen.