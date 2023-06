Derde Oekraïense airline hervat vluchten

Skyline Express Airline hervatte deze maand commerciële vluchten. De maatschappij bestond al, maar dan onder een andere naam.

Skyline Express Airline vloog voor de oorlog als Azur Air Ukraine. In maart veranderde het bedrijf haar naam. Achter de hernoeming zou de wens van Anex Tourism Group, eigenaar van Azur Air Ukraine en Azur Air Russia, kunnen zitten om niet meer geassocieerd te worden met Rusland. De nieuwe maatschappij beschikt momenteel over één operationele Boeing 757-300, die Warschau en Katowice met plaatsen in Turkije en Noord-Afrika verbindt. Binnenkort neemt de airline een tweede 757 in ontvangst.

Beide Boeing-toestellen behoren tot chartermaatschappij Mavi Gök Airlines. Deze maatschappij is ook eigendom van de Anex Tourism Group en mag sinds de start van de oorlog in Oekraïne passagiersvluchten uitvoeren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Azur Air niet meer goed loopt. Met name de Russische tak heeft het door alle sancties zwaar te verduren.

Derde maatschappij

Skyline Express is de derde Oekraïense maatschappij die haar vluchten hervat. SkyUp deed dit al eerder en leaset haar toestellen aan andere luchtvaartmaatschappijen. Onlangs haalde de budgetmaatschappij haar laatste Boeing 737 uit Oekraïne. Windrose Airlines is inmiddels ook gestart met lijnvluchten vanuit Polen en Letland naar vakantiebestemmingen in Zuid-Europa.