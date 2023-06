Kleinere 737 MAX kost Boeing ‘aanzienlijk veel tijd’

Het kost volgens Boeing ‘aanzienlijk veel tijd’ om de certificering van de 737 MAX 7, de kleinste MAX-variant, rond te krijgen.

Vanwege nieuwe documentatievereisten duurt het certificeren van de MAX 7 langer dan verwacht, maar Boeing gelooft desalniettemin nog steeds dat het zal lukken om het proces voor het einde van het jaar af te hebben. De Amerikaanse vliegtuigbouwer is op dit moment bezig met de laatste ‘handvol’ documenten die de FAA voor de certificering van het type vereist. Dat zegt Mike Fleming, die de commerciële ontwikkelingsprogramma’s van Boeing overziet. Het bedrijf is volgens Fleming bovendien ‘dichtbij’ het verkrijgen van toestemming van de FAA voor de certificeringsvluchten van de grotere 737-variant, de MAX 10. Boeing hoopt dat type nog altijd gekeurd te krijgen in 2024, maar dat zal ervan afhangen wanneer de vluchten kunnen beginnen.

De FAA onderschrijft de termijnen die Boeing voor zich ziet overigens niet: ‘De tijdlijn wordt gedicteerd door veiligheid. We geven geen commentaar op lopende certificeringen.’ Wel is duidelijk dat de luchtvaartautoriteit Boeing sinds de twee dodelijke ongelukken met de 737 MAX en de vele productiefouten bij de 787 Dreamliner veel strenger onder de loep neemt. ‘De hoeveelheid documentatie die we over deze vliegtuigen aanleveren is aanzienlijk veel meer dan wat we in het verleden hebben moeten doen’, aldus Fleming.

De eerste 737 MAX 7 had eigenlijk dit jaar al in gebruik genomen moeten worden. Voor de certificering verliep de feitelijke deadline afgelopen jaar, maar dankzij een uitzondering op nieuwe regels voor cockpitsystemen die het Amerikaanse Congres gaf heeft Boeing nog wat langer de tijd om de certificeringen rond te krijgen. De verwachtingen in de markt zijn tegelijkertijd niet hoog. Southwest Airlines, dat naar verluidt ruim 200 exemplaren van de kleinere MAX-variant heeft besteld, gaf eerder dit jaar al aan het eerste toestel pas volgend jaar te verwachten.