SAS verkoopt tickets voor elektrische vluchten

Op vrijdag 2 juni begint SAS met de ticketverkoop voor de eerste drie elektrische vluchten die de maatschappij maakt in Zweden, Noorwegen en Denemarken.

Het gaat om de inaugurele elektrische vluchten die SAS in 2028 hoopt te maken vanuit de drie landen waarin de airline operationeel is. Het is nog niet definitief welk vliegtuig gebruikt zal worden. Voor iedere vlucht zijn 30 tickets te reserveren. ‘Sinds de oprichting in 1946 is SAS een van de pioniers in de luchtvaartindustrie, bijvoorbeeld door als eerste commerciële luchtvaartmaatschappij over de Noordpool te vliegen om de vliegtijd tussen continenten aanzienlijk te verkorten; een baanbrekende onderneming waarvoor SAS de Columbus-prijs ontving’, vertelt Anko van der Werff, de Nederlandse CEO van de maatschappij. ‘Het feit dat we onze passagiers nu kunnen uitnodigen voor de volgende grote mijlpaal in de toekomst van de luchtvaart is een natuurlijke voortzetting van die pioniersgeest, en een belangrijke stap op weg naar een duurzamere luchtvaart.’

De ticketverkoop gaat via de website van SAS open op 2 juni om 12:00 uur. De ticketprijs hoeft pas in 2028 betaald te worden en is gesteld op een symbolisch bedrag van 1.946 Zweedse, Noorse en Deense kronen. Voor de Zweedse en Noorse tickets gaat het omgerekend om zo’n 165 euro per stoel. Voor de vlucht vanuit Denemarken ligt die prijs rond de 260 euro.