Boeing-baas maakt zich weinig zorgen over Chinees vliegtuig

De eerste commerciële vlucht van de in China ontworpen Comac C919 roept vragen op over de toekomst van de Chinese markt: komt er een einde aan het duopolie van Boeing en Airbus? Boeing-CEO Dave Calhoun maakt zich er niet zo druk om.

Volgens Calhoun is de C919 een ‘goed vliegtuig’, maar zal het ‘lange tijd’ duren voordat Comac over de productiecapaciteit beschikt die nodig is om aan de vraag van Chinese luchtvaartmaatschappijen te voldoen. Bovendien: als het Comac lukt om wel groot genoeg te worden, zou dat volgens de CEO van de Amerikaanse vliegtuigbouwer nog steeds geen grote reden tot zorg zijn: ‘Het bestaan van drie aanbieders in een groeiende wereldmarkt van deze omvang en schaal zou niet de meest intimiderende gedachte ter wereld moeten zijn. Dat we ons daar al heel erg druk over moeten maken vind ik een dwaas idee’, aldus Calhoun.

In plaats daarvan moet Boeing zich wat Calhoun richten op de bestaande concurrentie moet het bedrijf ervoor zorgen dat het de ‘technologierace’ wint. De topman voegt eraan toe dat China ‘onze vriend, onze klant’ blijft, maar dat geopolitieke spanningen ervoor kunnen zorgen dat de handel met ‘horten en stoten’ kan gaan.

Boeing heeft het overigens niet makkelijk op de Chinese markt. Eerder dit jaar mocht de 737 MAX er eindelijk weer de lucht in, maar concurrent Airbus wist de afgelopen jaren handig in te spelen op de onzekerheid over het toesteltype vanwege de lange tijd dat het aan de grond stond en spanningen in de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten. Halverwege vorig jaar sleepte de Europese vliegtuigbouwer nog een megaorder van verschillende Chinese airlines voor bijna driehonderd toestellen binnen. Onlangs kondigde Airbus bovendien nog aan zijn eigen productiecapaciteit in China te verdubbelen. In Tianjin zet het bedrijf een tweede productielijn voor de A320-familie op.