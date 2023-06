GPU op waterstof zorgt voor wereldprimeur in Groningen

De allereerste Ground Power Unit (GPU) ter wereld die op waterstof werkt is op Groningen Airport Eelde (GAE) onthuld. Een GPU is een generator die vliegtuigen van stroom voorziet als ze aan de grond staan. Op dit moment draaien de meeste GPU’s nog op diesel. Deze nieuwe GPU stoot geen schadelijke stoffen uit en is daarmee een belangrijke stap voor de verduurzaming van luchthavens.

GAE heeft niet alleen gewerkt aan dit project. Zo waren ook de New Energy Coalition, Provincie Drenthe, KLM Equipment Services, HyTrEc2 en de Rijksuniversiteit Groningen nauw betrokken. Holthausen Clean Technologies heeft een bijzondere rol gespeeld bij het ombouwen van de dieselunit naar waterstof.

Nu de eerste waterstof-GPU klaar is, gaat het certificeringsproces van start. Het doel is om de nieuwe GPU zo snel mogelijk in gebruik te nemen op de luchthaven. Uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat GPU’s voor 10% bijdragen aan de totale uitstoot van de luchtvaart. Verschillende bedrijven, zoals Universal Hydrogen en ZeroAvia, werken aan de ontwikkeling van waterstofaandrijving voor vliegtuigen. Met de waterstof-GPU van Groningen wordt daar nu een belangrijk onderdeel aan toegevoegd.

De brandstofcel die in de GPU is ingebouwd, maakt gebruik van een PEM-brandstofcel (Proton Exchange Membrane) om elektriciteit te genereren. Door het samenvoegen van waterstof en zuurstof in de brandstofcel ontstaat er een elektrochemische reactie die elektriciteit produceert. Deze elektriciteit wordt vervolgens gebruikt om vliegtuigen aan de grond van stroom te voorzien. Er zijn eerder al GPU’s ontwikkeld die batterij elektrisch werken, zoals de zeven GPU’s die op Schiphol worden gebruikt.