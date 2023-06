Man verstopt zich opnieuw in landingsgestel

Een recente vlucht van Houston naar Miami liep vertraging op nadat een man werd ontdekt die zich verstopt had in het landingsgestel van het vliegtuig. En het is niet de eerste keer dat hij dit deed, aldus Texaanse functionarissen.

De 26-jarige Jehffrey Gutirres wordt ervan beschuldigd illegaal het Bush Intercontinental Airport in Houston te zijn binnengedrongen op 27 mei en “passagiers in gevaar te hebben gebracht”. Het betreffende American Airlines-toestel had 166 passagiers aan boord, en hoewel er niemand gewond raakte, moest de vlucht worden geëvacueerd en liep daardoor een vertraging op van 44 minuten.

Dit is niet de eerste keer dat de man op deze manier probeert gratis te reizen. In 2021 werd hij aangetroffen in het landingsgestel van een vliegtuig dat vanuit Guatemala in Miami was geland. Daarnaast werd hij eind april betrapt op het illegaal betreden van het Bush Intercontinental Airport in Houston. Hij kreeg toen de opdracht om een enkelband te dragen en mocht zich niet binnen een straal van zestig meter van de luchthaven bevinden. Hij heeft echter simpelweg de enkelband verwijderd voordat hij probeerde de recente vlucht van Houston naar Miami te nemen.