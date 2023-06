De eendagsvlieg met Boeing 747’s | Column

‘Sky Gates?’ ‘Yep, Sky Gates!’ Ik moet beslist mijn wenkbrauwen gefronst hebben bij het antwoord van een medespotter dat Silkway West Airlines een Russische dochtermaatschappij ging oprichten voor haar vluchten naar Maastricht Aachen Airport onder de naam Sky Gates. Ik vroeg mij af hoe die vliegtuigen eruit zouden gaan zien. Zou de nieuwe jas tegenvallen in vergelijking met het mooie Silkway-kleurenschema? Zou het verworden tot een soort “Saai Gates” in de vorm van zo’n albino-Boeing 747 met Sky Gates-opschriften, of nog erger: wit zonder titels…

De kist werd VP-BCI geregistreerd en verhuurd aan dochter Sky Gates en zelfs in een aantrekkelijk nieuw kleurenschema gespoten. Maastricht-Aachen Airport werd dus tot de West-Europese basis van de dochtermaatschappij gebombardeerd en met succes. Men vloog voornamelijk op China, waar Hongkong als bestemming het meeste voorkwam. VP-BCI © Guido Wolfs

De eerste vlucht vond halverwege oktober 2016 plaats. Helaas kon ik op dat moment niet aanwezig zijn. Een week later gelukkig wel. Alleen liet zich op MAA een mistdeken gelden resulterend in een zicht van iets meer dan van vijftig meter, terwijl in mijn woonplaats het zonnetje scheen. Het vierkoppige Rolls-Royce-ensemble was goed te horen in de mist, waarmee eigenlijk ook alles werd gezegd. Na al die vaagheid was het in de week daarna wel helder prijsschieten met mijn fototoestel. Daarbij moest ik toegeven dat het kleurenschema heel apart was ten opzichte van de bestaande livery’s.

In 2017 werd een tweede 747 aan de vloot toegevoegd. Deze machine was een jaar eerder door Cathay Pacific Cargo uitgefaseerd en overgenomen door Silkway West Airlines. Sky Gates nam de als VP-BCH geregistreerde 747 over. Aanvankelijk vloog het toestel nog in het kleurenschema van Silkway maar met Sky Gates titels. Daarmee was de Bravo Charlie Hotel ook een leuke verschijning op de Zuid-Limburgse luchthaven. Het duurde tot halverwege 2018 toen ook deze kist in het Sky Gates-kleurenschema werd gespoten. VP-BCH © Guido Wolfs

Wellicht kent u de tegeltjeswijsheid ‘Toen plassen pissen werd is het gezeiks begonnen’. Dat werd voor MAA realiteit toen de luchthaven het 2750 meter-baangebruik, wat eerder werd gedoogd, van de rechter moest terugdraaien naar 2500 meter. Enkele tegenstanders die woonachtig zijn in het naast de baan gelegen gehucht Schietencoven spanden deze zaak destijds aan. Een gepensioneerde verkeersleider die op de luchthaven heeft gewerkt en letterlijk naast de baan woont, was hierbij betrokken. Helaas bleek 2500 meter net te weinig voor onze vrienden van Sky Gates, waarna zij, met tegenzin, naar Frankfurt-Hahn verkasten. VP-BCI © Guido Wolfs

Als Russische luchtvaartmaatschappij liep ook Sky Gates een vliegverbod als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Moedermaatschappij Silkway West Airlines bedacht zich geen moment en nam daarop de VP-BCI en VP-BCH weer terug in háár vloot. De twee 747’s werden omgeregistreerd naar 4K-BCI en 4K-BCH.

4K-BCI © Rob van Ringelesteijn

Vandaag de dag zijn ze nog regelmatig op Schiphol te vinden, nog steeds in een Sky Gates-jasje, maar met Silkway-titels. Of Sky Gates ooit nog zal terugkeren in de lucht, of op MAA, lijkt mij onwaarschijnlijk. Het einde van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland is nog niet in zicht en op MAA is het gebruik van de 2750-meterbaan er nog altijd niet bij. En zo gaat Sky Gates tegen wil in dank als eendagsvlieg de boeken in.