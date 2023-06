Nieuwe tekortkoming Russische maatschappij

De technische mankementen bij Russische luchtvaartmaatschappijen breiden zich uit. Rossiya-piloten doen hun beklag over verouderde navigatiedatabases.

Volgens hen kampen de Sukhoi Superjet 100’s met storingen, omissies en fouten in de databases. ‘Deze is gewoon niet compleet’, zeggen anonieme piloten tegen het Russische Kommersant volgens The AeroTelegraph. Hierdoor is er een gebrek aan informatie die nodig is om een vluchtplan in de boord-navigatiecomputer te laden. In zo’n plan staan onder meer de waypoints, luchthavens, start- en landingsbanen en de landingsprocedures.

Westerse navigatiedatabases

Voorheen maakten vliegtuigen van Russische luchtvaartmaatschappijen gebruik van westerse navigatiedatabases waaronder Thales, Lufthansa Systems en Jeppesen, de dochter van Boeing. Echter, sinds de Russische invasie in Oekraïne stelde een groot aantal (westerse) landen sancties in als vergelding. Een daarvan is dat Airbus en Boeing geen reserveonderdelen meer aan luchtvaartmaatschappijen in Rusland mogen leveren. Toestellen vliegen daardoor met technische mankementen, een poging die Rusland deed om onderdelen te kopiëren ten spijt. Updates van de navigatiedatabases vindt als gevolg van de sancties ook niet meer plaats waardoor de systemen verouderen. Het is het zoveelste tegenslag voor de Russische luchtvaart. Eerder waren luchtvaartmaatschappijen uit Rusland al niet meer welkom in een groot aantal luchtruimen. Hetzelfde geldt voor veel luchthavens wereldwijd.

Overstap op Russische providers

Door het gebrek aan updates werd overgestapt op de database van Avia Briefing, een provider uit St. Petersburg, Rusland. De piloten zagen dat echter niet zitten. Zij gaven de voorkeur aan State Air Traffic Management Corporation of the Russian Federation, een andere Russische provider. Rosaviatsia, de burgerluchtvaartautoriteit uit Rusland, keurde die 25 mei goed waardoor dit systeem eveneens aan boord van de Superjet-toestellen is toegestaan.