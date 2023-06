Voetbalscheidsrechter belaagd op vliegveld | Video

De Engelse voetbalscheidsrechter Anthony Taylor werd op het vliegveld van Budapest (Hongarije) lastiggevallen door agressieve AS Roma-fans.

De supporters van de Italiaanse club waren ontevreden over het optreden van Taylor tijdens de Europa League-finale die door Sevilla gewonnen werd (1-1, 4-1 na penalty’s). Op het vliegveld herkenden fans de scheidsrechter die terugkeerde naar Engeland. Op beelden die op de sociale media verschenen is te zien hoe de arbiter samen met zijn familie door de beveiliging vanuit een café naar een beveiligde ruimte geleid werd. Tijdens de tocht probeerden verschillende fans hem aan te vallen. De Engelse scheidsrechtersbond Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) bevestigt de video. ‘We zijn geschokt door het ongerechtvaardigde en afschuwelijke gedrag tegen Anthony en zijn familie, terwijl hij op weg was naar huis nadat hij de UEFA Europa League-finale had gefloten’, aldus de bond bij Sky News. De bond geeft aan Taylor en zijn familie te blijven steunen.

Anthony Taylor's daughter in tears after getting physically assaulted with bottles and chairs yesterday at the Budapest airport.



🎥@momo50SSLpic.twitter.com/rO6ApcnSdq— Football Talk (@FootballTalkHQ) June 2, 2023

Luchthaven liet het er niet bij zitten

De luchthaven van Budapest zegt direct actie te hebben ondernomen. De politie hield één Italiaanse fan aan die een strafrechtelijke procedure te wachten staat wegens mogelijke geweldpleging. Uiteindelijk konden Taylor en zijn familie veilig het vliegtuig instappen richting Engeland. ‘Dankzij de nauwe samenwerking van de luchthaven met de politie en de verhoogde aanwezigheid van de politie op het vliegveld tijdens de aankomst en het vertrek van de fans, grepen de autoriteiten onmiddellijk in. De scheidsrechter werd begeleid naar een lounge en stapte hij veilig aan boord van zijn vlucht, omringd door politieagenten’, vult de luchthaven aan.

Jose Mourinho waited outside to call Anthony Taylor a 'f*cking crook' 😳 pic.twitter.com/0BrQfTZL9x— GOAL (@goal) June 1, 2023

Kritiek op scheidsrechter

Taylor greep tijdens de finale regelmatig in en de gemoederen liepen zelfs in de dug-outs (plek waar coach en wisselspelers zitten, red.) hoog op. Het spel kende slechts 66 minuten zuivere speeltijd; de rest van de wedstrijd lag stil wegens overtredingen en protesten tegen de scheidsrechter. In totaal deelde Taylor zeven gele kaarten uit aan AS Roma, dat vorig jaar nog in de Conference League-finale stond tegen Feyenoord. Hij slingerde zelfs de trainer van de Italianen, Jose Mourinho, samen met twee assistenten, op de bon. Daarbij bleef het echter niet. Mourinho kwam Taylor in de parkeergarage van de Puskás Aréna tegen en schold hem daar nog eens de huid vol. ‘Je bent een schande!’, schreeuwde de oefenmeester.