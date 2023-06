In beeld: Lufthansa A380 maakt rentree

Een Airbus A380 van Lufthansa voerde afgelopen week haar eerste commerciële vlucht uit sinds de uitbraak van de coronacrisis.

Het betrof het toestel met registratie D-AIMK. Voordat de machine vertrok, deelde Lufthansa lekkernijen aan haar bemanning en passagiers uit. De Superjumbo vertrok uiteindelijk 16:00 uur vanuit München op weg naar Boston. Aan boord zaten Martin Hoell, vlootchef van Lufthansa, en Raimund Mueller, gezagvoerder en senior examinator op de A350 en A380. ‘We kijken er naar uit de Airbus A380 vandaag weer in lijndienst te nemen. Het is een grote eer de eerste vlucht (sinds de uitbraak van de coronacrisis, red.) uit te voeren’, waren de lovende woorden van Hoell bij Simple Flying. Na een vlucht van ongeveer zeven en een half uur landde het vliegtuig op de Amerikaanse luchthaven. Daarmee gaf de Superjumbo een startsein voor het zomerprogramma van Lufthansa.

De eerste commerciële A380-vlucht van Lufthansa sinds de uitbraak van de coronacrisis © Flightradar24.com

Zomerdienstregeling Lufthansa

De dienstregeling geldt vanaf 1 juni t/m 27 oktober. Gedurende deze periode zet Lufthansa de A380 in op de route tussen München en Boston ter vervanging van de A340. Vanaf 4 juli t/m 27 oktober vliegt de Superjumbo naar New York John F. Kennedy. Daarmee komt een eind aan de korte afstandsvluchten waar Lufthansa haar A380 inzette in voorbereiding op de hervatting van intercontinentale vluchten.

A380 van stal gehaald

Het was tijdens de coronacrisis een groot vraagteken of de Superjumbo haar rentree in de Lufthansa-vloot zou gaan maken. De toestellen stonden noodgedwongen geparkeerd op Teruel Airport (Spanje). In december vorig jaar haalde Lufthansa haar eerste A380 van stal, de D-AIMK. Het vliegtuig vloog naar Frankfurt Airport. Vervolgens onderging het onderhoudscontroles door Lufthansa Technik op de luchthaven van Manilia (Filipijnen). Daarna voerde de maatschappij testvluchten met de A380 uit.