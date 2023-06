Details bekend over terugkeer KLM 777

Een Boeing 777-200 van KLM die begin februari dit jaar terugkeerde naar Schiphol deed dat wegens een brand in een oven.

Dat wijst onderzoek van de Onderzoeksraad uit. Het toestel, registratie PH-BQO, steeg 9 februari rond de klok van 11:00 uur op vanuit Amsterdam op weg naar Johannesburg. Tijdens de vlucht merkten passagiers een vreemde geur op. Het bleek te gaan om een brand die toentertijd nog ongespecificeerd bleef. De reizigers zouden naar verluidt ‘overstuur’ en ‘geschokt’ zijn geweest. Ter hoogte van de Middellandse Zee, tussen de Balearen en Sardinië, besloten de vliegers om te keren naar Schiphol. Daar landde de machine drie uur en drie kwartier na take-off.

Een Boeing 777-200 KLM keerde terug naar Schiphol wegens een brand in de oven © Flightradar24.com

Brand in keuken

De Onderzoeksraad berichtte na de terugkeer direct onderzoek te doen naar het voorval. Dat publiceerde zij begin deze maand. Het bleek te gaan om een brand die zich voordeed in de achterkant van de 777. Onderzoek wees uit dat die overhit was geraakt. In het achterste deel bleef de giftige lucht hangen. De desbetreffende passagiers werden vervolgens verplaatst naar het midden van het vliegtuig. Het cabinepersoneel zette maskers op en sloeg aan het blussen.

De #Onderzoeksraad is op Schiphol voor onderzoek. Het gaat om een toestel dat met cabine problemen is teruggekeerd naar Schiphol.— Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad) February 9, 2023

Giftige lucht houdt aan

Toen de 777 landde op Schiphol hing de giftige lucht nog steeds in de cabine. KLM liet toentertijd in een reactie aan Noordhollands Dagblad weten dat passagiers opgevangen werden en indien nodig beroep konden doen op medische assistentie. Verder werden geen gewonden gemeld en werden reizigers omgeboekt naar andere vluchten. Het toestel bleef wel enige tijd aan de grond staan. Pas een week later, 16 februari, maakte de 777 volgens Flightradar24 haar rentree in het luchtruim met alsnog een vlucht naar Zuid-Afrika, dit keer naar Kaapstad.