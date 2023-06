Koopt Elbers 500 A320’s voor IndiGo?

Airbus nadert een deal met IndiGo voor de verkoop van 500 A320-jets. Zo melden bronnen uit de sector tijdens de IATA-summit in Istanbul. De maatschappij, waar Pieter Elbers aan het hoofd staat, heeft grootse groeiplannen.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus lijkt de beste kandidaat te zijn voor de aanstaande mega-order van de Indiase maatschappij IndiGo. Met deze deal zou, gebaseerd op de catalogusprijzen van Airbus, maar liefst 50 miljard dollar gemoeid zijn. Wel is het zo dat IndiGo naar alle waarschijnlijkheid nog tientallen miljarden aan bulkkorting krijgt. Volgens ingewijden zou dit zelfs om meer dan de helft van het totale bedrag kunnen gaan.

In maart werd voor het eerst bekend dat IndiGo, dat meer dan de helft van de Indiase binnenlandse markt voor haar rekening neemt gesprek was met zowel Airbus als Boeing voor de megabestelling. Wanneer de deal rond is zou dit de grootste order qua eenheden zijn door een luchtvaartmaatschappij. Eerder dit jaar werd door Air India al een enorme order van 470 toestellen geplaatst.

Airbus of Boeing?

Dat Airbus de grote kanshebber is lijkt logisch. IndiGo is immers al een van Airbus’ grootste klanten en heeft tot nu toe in totaal al 830 Airbus A320’s besteld. Van dit enorme aantal moeten er bijna 500 nog geleverd worden. Hoewel het er dus naar uitziet dat Airbus er het beste voorstaat is nog weinig zeker. IndiGo’s CEO Pieter Elbers, die de jaarlijkse bijeenkomst van de International Air Transport Association (IATA) in Istanbul bijwoonde, weigerde dit weekend commentaar te geven op lopende zaken. Ook Airbus en Boeing weigerden commentaar te geven.

Wat minder een gelopen race lijkt te zijn is de aanschaf van widebodies door IndiGo. Airbus en Boeing zijn allebei nog in gesprek met de maatschappij over de verkoop van 25 A330neo of Boeing 787’s. IndiGo streeft ernaar zijn capaciteit tegen het einde van het decennium verdubbeld te hebben en zijn netwerk uit te breiden, vooral op internationale markten.