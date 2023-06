Onbeperkt vliegen voor een prikkie

Reizigers kunnen met de Japanse maatschappij Starflyer onbeperkt pendelen tussen twee binnenlandse bestemmingen.

De zogeheten Star Pass is geldig tussen Tokio Haneda Airport en Kitakyushu, een stad in het westen van Japan en ongeveer duizend kilometer verwijderd van de hoofdstad. Passagiers onder de 26 jaar kunnen dat doen voor 40.000 yen (omgerekend 267 euro) en de pas is dertig dagen geldig. Oudere mensen kunnen eveneens een abonnement aanschaffen. Zij betalen echter 150.000 yen (ongeveer 1.000 euro). De focus van deze vluchten, die Starflyer uitvoert met een Airbus A320, het enige type in de vloot van de maatschappij, ligt voornamelijk op het forenzen van werknemers. Op 14 april kondigde Starflyer aan de pas te willen introduceren en op dat moment had zij al 550 aanvragen ontvangen waaruit negentig winnaars geloot werden.

Jonge werknemers

De Star Pass is in het bijzonder bedoeld voor jonge werknemers. Zij krijgen op deze manier de mogelijkheid vliegreizen te financieren. Een van de winnaars is de 23-jarige Kaito Kuroiwa. Hij zegt bij Bloomberg dat hij door de pas de kans kreeg vrienden te bezoeken. Kuroiwa heeft al vijf retourvluchten gemaakt en is van plan er halverwege juni nog tien te maken. Starflyer laat echter weten dat het niet mogelijk is punten te verzamelen en dat online inchecken eveneens niet kan.

Vergelijkbaar abonnement

Het is niet de eerste keer dat de luchtvaartmaatschappij een abonnement aankondigt. In oktober vorig jaar bood de airline het aan voor vluchten tussen Tokio en Fukuoka. Het abonnement bevatte eveneens het huren van een accommodatie. De prijzen in Fukuoka liggen aanzienlijk lager ten opzichte van Tokio. Door het abonnement kunnen werknemers die de hoofdstad verlaten gemakkelijk op en neer blijven pendelen. De kosten van dit abonnement varieerden tussen de 1330 en 2660 euro. De prijs van een enkele reis lag tussen de 48 en 266 euro. Buiten Japan kwam het kopen van een pas eveneens voor. De Amerikaanse budgetmaatschappij Frontier bood reizigers een pas aan waarmee zij een jaar lang onbeperkt konden vliegen. Het ging in dit geval ook om internationale vluchten.