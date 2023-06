Britse TUI-passagiers weggestuurd: toestel te zwaar

TUI verontschuldigt zich voor een ongemakkelijk incident waarbij het passagiers heeft weggestuurd omdat het vliegtuig te zwaar was. De Airbus A320 van Freebird Airlines die zaterdag van Exeter naar Turkije zou vliegen had naar verluidt problemen met het gewicht. Hierop besloot de bemanning passagiers te vertellen het vliegtuig te verlaten.

TUI meldde dat de A320 van Freebird te maken had met een ‘technisch probleem’ voordat het op zou moeten stijgen. De passagiers op de vlucht kregen echter te horen dat de A320 te zwaar was. Sommige passagiers waren er toen getuige van dat koffers willekeurig werden uitgekozen om als oplossing uit het vliegtuig te worden gehaald. Deze noodgreep mocht echter niet baten. Naar verluidt was het vliegtuig over de landingsbaan aan het taxiën, toen de passagiers te horen kregen dat het onveilig was om door te gaan.

In een verklaring aan DevonLive bevestigde een woordvoerder van TUI gisteren het incident: ‘We begrijpen de frustratie van klanten die gisteren op vlucht FHY546 vanuit Exeter zouden zitten volledig en we willen onze excuses aanbieden voor de vertraging van hun reis. De vlucht, uitgevoerd door Freebird, ondervond een technisch probleem voorafgaand aan het opstijgen.”

Het toestel zou in orde zijn geweest voordat het boarden begon. Toen de gezagvoerder klaar was met de laatste controles, deed zich echter een probleem met de gewichtsbeperking voor. Als gevolg hiervan moesten ingenieurs het vliegtuig grondig inspecteren en het probleem oplossen.

16 uur vertraging

Dit zorgde ervoor dat passagiers maar liefst zestien uur vertraagd pas konden vertrekken. Ook werd verwacht dat ze naar huis zouden gaan om volgende dag terug te keren naar het vliegveld. Dit in plaats van een verblijf in hotels in de buurt. ‘Vanwege hotelbeschikbaarheid in Exeter moesten klanten naar huis terugkeren’, meldt TUI. ‘Onkosten kunnen worden teruggevorderd voor reis- en levensonderhoud. Klanten die met een TUI-pakket reizen, krijgen een dag restitutie.’

Uiteindelijk vertrok de vlucht op zondagochtend om 8.40 uur vanuit Exeter naar Alanya. ‘Passagiers zijn nu onderweg naar hun bestemming en we danken hen voor hun geduld en begrip’, meldde de luchtvaartmaatschappij.