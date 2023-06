Problemen NS lijken verholpen

De storingen bij de NS die het treinverkeer van en naar Schiphol en Amsterdam bemoeilijkten lijken langzaam opgelost te worden. Sinds 9:00 begon de NS weer te rijden rond de hoofdstad en de luchthaven. Wel dienen reizigers nog rekening te houden met afwijkingen op de dienstregeling.

Een IT-storing bij spoorbeheerder ProRail zorgde er sinds zondagmiddag voor dat het treinverkeer plat kwam te liggen. Aanvankelijk leken de problemen opgelost maar in de avond was het weer raak. De hele nacht hebben er geen treinen kunnen rijden en pas vanochtend werden de ritten hervat. De problemen bleven niet beperkt tot de regio Amsterdam: ook tussen daar en Utrecht Centraal konden reizigers niet met de trein. Medewerkers van Schiphol en KLM zouden, waar mogelijk, zijn gevraagd om vanuit huis te werken. ProRail is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de problematiek.

Uitdaging voor reizigers Schiphol

Reizigers die deze morgen vanaf Schiphol zouden vliegen zijn door KLM op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het spoor. Het advies was je te laten brengen of gebruik te maken van de taxi of de buslijnen naar de luchthaven. Dit lijkt nog steeds niet onverstandig. De problemen lijken namelijk ook na 9:00 vanochtend nog niet helemaal verholpen Zo was het treinverkeer rond Schiphol ook tot 10:00 nog gestremd. Hoeveel reizigers door de problematiek niet op tijd op de luchthaven zijn weten te komen is nog niet duidelijk.

