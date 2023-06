Defensie koopt vervanger Cougar-helikopters

Defensie schaft 14 nieuwe helikopters aan, ter vervanging van de Cougar-transporthelikopter. Als alles volgens het plan verloopt zullen de nieuwe H225M Caracal helikopters vanaf begin 2028 in gebruik worden genomen. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat in een brief aan de Tweede Kamer.

De Koninklijke Luchtmacht zet met de aankoop van de nieuwe helikopters in op een nieuw speelveld: dat van special forces. De NAVO zou al langer van Nederland verlangd hebben dat er ook, naast ter land en ter zee, ook in de lucht invulling aan deze rol gegeven wordt. Met de nieuwe helikopters gaat Defensie een squadron van het Defensie Helikopter Commando (DHC) omvormen tot Special Operations Force (SOF). Het versterken van SOF-capaciteit is een speerpunt uit de Defensienota van 2022.

De Caracal-helikopters worden geproduceerd door Airbus Helicopters. Net als de Cougars krijgen de toestellen Vliegbasis Gilze-Rijen als thuisbasis. Met de vervanging is tussen de 1 en 2,5 miljard euro gemoeid dat uitgesmeerd wordt over de periode 2024 tot en met 2030. Inbegrepen bij de aanschaf is een nieuwe missie-uitrusting voor de helikopters. Ook tijdelijke simulatiecapaciteit voor opleiding en training valt binnen het project. Defensie heeft met de Caracal voor een Europees geproduceerde helikopter gekozen in plaats van de populaire Amerikaanse UH-60 Black Hawk. Andere gebruikers van de H225M Caracal zijn Frankrijk, Mexico, Brazilië en Maleisië. Nederlandse Cougar helikopter © Leonard van den Broek

Vervanging Cougars

Cougar-helikopters die door de Caracals worden vervangen zijn al meer dan 25 jaar in dienst bij Defensie. De toestellen zijn in die jaren onder meer gebruikt voor het vervoer van troepen, materieel en voor gewondentransport. Een aantal opereert ook als boordhelikopter vanaf marineschepen of als blushelikopter tijdens natuurbranden. In de loop der jaren is de Cougar meerdere keren tijdens missies ingezet. Dit gebeurde in Bosnië, Irak, Somalië en Afghanistan

Een mid-life update, zoals gebruikelijk is bij een dusdanig lang gebruik van een wapensysteem, kwam er in het geval van de Cougar nooit. Vanwege bezuinigingen zouden de Cougars in 2011 vervroegd buiten dienst worden gesteld. In afwachting van verkoop, ging een aantal helikopters toen in opslag. Vanwege problemen met de NH-90 werden de Cougars vanaf 2014 weer steeds meer ingezet. De Cougars bleken onmisbaar en inmiddels zijn twaalf van de oorspronkelijk aangeschafte zeventien helikopters weer volop in gebruik.

Op dit moment ondergaan de Cougars nog een ‘verbeterproject’. Dat verlengt de operationele levensduur van de huidige Cougars tot 2030.