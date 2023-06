Gulfstream van Defensie eindelijk verkocht

Het oude regeringstoestel van Defensie, de Gulfstream IV V-11, is eindelijk verkocht, meldt een bron binnen Defensie aan Up in the Sky. Officiële bevestiging door Defensie wordt later deze week verwacht.

De verkoopprijs zou ruim 2 miljoen euro zijn, maar wie zich de nieuwe eigenaar mag noemen is niet bekend. Defensie verwierf de V-11 eind 1995 als tweedehands toestel. Het afgelopen jaar kon het vaak niet vliegen als gevolg van technische problemen. Inmiddels is er een vervanger van de zakenjet gekocht: een Gulfstream 650. Deze zal begin volgende maand in gebruik worden genomen op vliegbasis Eindhoven.

De Gulfstream IV van Defensie werd veelal ingezet voor het vervoeren van hooggeplaatst militair en civiel personeel. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor commandovoering, inspecties, coördinatie en liaisonvluchten. Vanwege de militaire rol die het toestel vervult, is het uitgerust met onder andere UHF-radio’s en speciale navigatieapparatuur.