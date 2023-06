Nieuwe vliegtuigorder Emirates hangt in de lucht

Emirates overweegt een extra bestelling te plaatsen voor langeafstandsvliegtuigen. Dat zei bestuursvoorzitter Tim Clark dinsdag.

Op basis van de verwachte vraag naar vliegtickets rond het jaar 2030 overweegt de Dubaise luchtvaartmaatschappij haar langeafstandsvloot de komende jaren verder uit te breiden. ‘We kijken naar meer A350’s, meer 777-9’s en mogelijk de 787-familie’, zei Clark, die niet noemde om wat voor aantallen het bij de order zou gaan. ‘Het enige dat ik ga zeggen is dat we overwegen een aantal extra vliegtuigen te kopen.’

Emirates heeft op dit moment al een groot aantal bestellingen voor langeafstandsvliegtuigen uitstaan. In 2019 plaatste de maatschappij een order voor vijftig Airbus A350’s, waarvan de levering van de eerste in de loop van 2024 wordt verwacht. De maatschappij heeft daarnaast nog een bestelling voor 126 777X-toestellen bij Boeing in de boeken staan. Daarvan zou het eerste exemplaar oorspronkelijk al hadden moeten vliegen, maar door vertragingen en problemen met de certificering zijn de leveringen met een aantal jaren uitgesteld. Tim Clark zei dinsdag er ‘misschien iets meer vertrouwen’ in te hebben dat Boeing vaart weet te maken met de vliegtuiglijn, maar hij verwacht de eerste 777X niet voor eind 2025.