Schiphol zet in op automatisering

Schiphol is bezig met het testen van een nieuwe robots die het werk van de bagage-afhandelaars aanzienlijk kan verlichten. Door automatisering hoopt de luchthaven een deel van het personeelstekort op te kunnen vangen én de werkcondities van het personeel te verbeteren.

Sinds de problemen op de luchthaven van afgelopen jaar is er veel aandacht voor het functioneren van de bage-afhandeling op ’s lands grootste luchthaven Schiphol. De Arbeidsinspectie liet begin 2023 weten dat de inzet van hulpmiddelen een absolute vereiste is. Volgens de inspectie moet versneld toegewerkt worden naar automatisering om zo de fysieke belasting van het personeel te verminderen. Dit zou concreet betekenen dat de afhandeling van bagage binnen twee jaar volledig zonder fysieke inspanning moet gebeuren. De luchthaven stelt dat dit niet haalbaar is maar de opdracht wel serieus te nemen. De automatisering staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst.

In het kader van dat streven is Schiphol dan ook samen met Aviapartner begonnen met de tests rondom de nieuwe robots. Oorspronkelijk werd het type robot dat nu getest wordt gebruikt in bakkerijen maar na enkele aanpassingen zou het in staat zijn zo’n 80 procent van alle koffers op te tillen. Ook word er een robot getest die bagagestukken verschuift over de banden.